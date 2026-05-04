ETF et ETP D’INVESCO

ETF et ETC sur matières premières

Les matières premières peuvent jouer plusieurs rôles au sein d’un portefeuille : elles offrent une diversification, une protection contre l’inflation et des opportunités de croissance.

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Ingénieur en train d’inspecter l’intérieur d’un tube ou d’un conduit métallique

Commodité, facilité d’accès et transparence

Que vous cherchiez à investir dans des matières premières uniques ou dans toute une gamme de matières premières, vous devriez vous intéresser aux stratégies basées sur des indices d’un leader éprouvé dans les produits de matières premières négociés en bourse. Nous proposons des solutions efficaces en termes de coûts, notamment l’un des plus grands produits adossés à l’or physique et un ETF répliquant l’indice phare BCOM en Europe.1

Bénéfices de la diversification

L’intégration de matières premières dans un portefeuille d’investissement traditionnel d’actions et d’obligations peut offrir des avantages de diversification.

Couverture potentielle contre l’inflation

Une allocation aux matières premières peut constituer une couverture efficace en cas d’inflation élevée, car leur prix a tendance à augmenter.

Potentiel de rendement attractif

Les matières premières peuvent bénéficier de l’inflation et des déséquilibres offre/demande lorsque les prix du pétrole, de l’agriculture et d’autres ressources naturelles augmentent.

Gamme d’ETF et d’ETC sur matières premières

ETF
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

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ETF
Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF

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ETF
Invesco Bloomberg Commodity Carbon Tilted UCITS ETF

Transcript

ETF
Invesco Physical Gold ETC

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ETF
Invesco Physical Silver ETC

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ETF
Invesco Physical Platinum ETC

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Questions fréquemment posées

Les matières premières sont généralement des matériaux bruts regroupés selon plusieurs catégories : l’énergie (pétrole brut, gaz naturel), les métaux (or, aluminium, cuivre, etc.) et les matières premières agricoles (maïs, coton, bétail).

Les indices de matières premières mesurent généralement les performances de contrats à terme sur matières premières. Les contrats à terme sont des contrats permettant de recevoir (ou de livrer) des matières premières à une date ultérieure prédéfinie, à un prix prédéfini.

Il est difficile d'investir directement (physiquement) dans de nombreuses matières premières pour bien des raisons (coût de stockage, livraison, etc.). Ainsi, le fait d’investir dans des contrats à terme vous permet de vous exposer à des matières premières sans avoir à détenir l’actif physique sous-jacent et sans être confronté aux difficultés qui l’accompagnent.

Si l’on observe le coefficient de sensibilité (bêta) à l’inflation2 de 1998 à 2022, on constate que les matières premières offrent la meilleure protection contre l’inflation, parmi toutes les grandes classes d’actifs, même lorsqu’on les compare aux obligations d’État indexées sur l’inflation (Treasury Inflation-Protected Securities - TIPS)3, aux sociétés d’investissement immobilier cotées (SIIC)4, et à l’or.5 Cela tient au fait que les matières premières servent à construire des logements, des transports et à fabriquer des produits alimentaires (autant d’éléments qui sont des composantes des indices des prix à la consommation ou ‘IPC’). En outre, les chocs d’inflation sont généralement la conséquence d’une incertitude plus forte que prévu par rapport à la demande et/ou l’offre, ce qui peut pousser à la hausse les prix des marchandises.

Les matières premières s’échangeant sur des marchés internationaux, les facteurs conditionnant l’évolution des cours des matières premières sont nombreux. Toutefois, il existe des facteurs majeurs :

  • La santé de l’économie mondiale : La santé de l’économie mondiale a un impact direct sur l’offre et la demande en matières premières, ce qui a une incidence sur les cours et les prix. L’actualité en Chine et aux États-Unis a souvent un impact disproportionné, car il s’agit des deux plus grandes puissances économiques du monde en termes de PIB (le PIB mesure la valeur totale des biens finis et des services produits par un pays).
  • Transition énergétique et instabilité climatique : Contrairement à la croyance populaire, la transition énergétique et la décarbonation de l’économie soutiennent les cours des matières premières. Les métaux comme le cuivre, l’aluminium, le zinc et le nickel jouent un rôle important dans la transition vers les énergies renouvelables. Mais les efforts entrepris pour réduire les émissions de CO2 pèsent lourdement sur l’offre. L’augmentation de la demande et la contraction de l’offre pourraient créer des déficits de production durables dans le secteur des métaux, sur plusieurs années, voire plusieurs décennies. La prise en compte de plus en plus courante des considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans les solutions d'investissement a également engendré un sous-investissement important dans les combustibles fossiles comme le pétrole et le gaz, entraînant une contraction de l’offre, alors que la demande continue à augmenter. Par ailleurs, il y a fort à parier que les événements météorologiques extrêmes continueront à éroder l'offre dans le secteur agricole. De plus, on pourrait assister à une hausse de la demande en matières premières servant de « cultures énergétiques » pour la production d’éthanol et de biocarburant.
  • Géopolitique :La recrudescence des tensions géopolitiques, notamment entre plusieurs acteurs majeurs du marché, pourrait engendrer une poussée de volatilité des cours, comme cela a été le cas après l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Les tensions entre les États-Unis et la Chine vont également croissant, ce qui pourrait aboutir à une modification des routes commerciales actuelles.

Les émissions de gaz à effet de serre se produisent naturellement dans l’atmosphère, laquelle les absorbe et émet de la chaleur en retour, contribuant ainsi au réchauffement climatique. Parmi les gaz à effet de serre figurent le dioxyde de carbone et le méthane. Le carbone est un élément chimique qui est présent dans de nombreux gaz à effet de serre, mais pas dans tous. Les émissions de gaz à effet de serre offrent une métrique représentative permettant d’analyser l’empreinte carbone d’un portefeuille de matières premières.

Ce sont des certificats adossés à des matières premières physiques que l'on peut acheter et vendre sur un marché boursier. Les certificats de l’univers des ETC sont des instruments de dette garantis par des collatéraux mutualisés (le métal précieux sous-jacent), qui sont détenus en fiducie par le fiduciaire lui-même, les détenteurs des certificats ou des tiers.

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  • Notes de bas de page

    1 Source : Invesco au 31 janvier 2026.

    2  Le bêta d’inflation est une métrique servant à évaluer la capacité d’une classe d’actifs à compenser l’inflation. Il mesure l’évolution de l’inflation par rapport à la performance d’une classe d’actifs sur une période donnée.

    3  La valeur des instruments indexés sur l’inflation fluctuera en fonction de l’évolution des taux d'intérêt. En règle générale, leur valeur baisse lorsque les taux d’intérêt réels augmentent et elle augmente lorsque les taux d'intérêt réels baissent. Les intérêts sur ces instruments évoluent généralement à la hausse ou la baisse de concert avec le taux d’inflation. Les taux d’intérêt réels représentent les taux d’intérêt nominaux (ou indiqués), minorés de l’impact attendu de l’inflation.

    4 Les SIIC sont des véhicules d’investissement mutualisés qui s’achètent et se vendent comme des actions, et qui investissent la quasi-totalité de leur capital dans des actifs immobiliers. Ils sont éligibles à un traitement fiscal spécial. Les SIIC sont exposés aux risques inhérents à la détention directe d’actifs immobiliers. Dans le cas où une entreprise se verrait refuser le statut de SIIC en vertu de la législation fiscale fédérale, cela pourrait avoir des conséquences préjudiciables pour les actionnaires de la société concernée. Les SIIC pourraient avoir des dépenses (y compris des honoraires de conseil et des frais administratifs) auxquelles les actionnaires devront participer à concurrence de leur participation.

    5 Sources : Bloomberg L.P. et US Bureau of Labor Statistics, décembre 2022.

     

    Risques d’investissement

    La valeur des investissements et des revenus fluctue (cela peut être en partie dû aux fluctuations des taux de change) et les investisseurs peuvent ne pas récupérer la totalité du montant investi.

     

    Information importante

    Toutes les informations sont fournies au 28 février 2026 et proviennent d'Invesco, sauf indication contraire.

    Il s’agit de matériel marketing et non de conseils financiers. Il ne s’agit pas d’une recommandation d’achat ou de vente d’une classe d’actifs, d’un titre ou d’une stratégie particulière. Les exigences réglementaires qui exigent l’impartialité des recommandations d’investissement/de stratégie d’investissement ne sont donc pas applicables, pas plus que les interdictions de négociation avant publication. Les points de vue et opinions sont basés sur les conditions actuelles du marché et sont susceptibles de changer.

  • EMEA5277132/2026