Investir dans les ETF
Découvrez la gamme d’ETF Invesco, qui regroupe des solutions innovantes et des stratégies diverses qui vous aideront à atteindre vos objectifs d’investissement.
Que vous cherchiez à investir dans des matières premières uniques ou dans toute une gamme de matières premières, vous devriez vous intéresser aux stratégies basées sur des indices d’un leader éprouvé dans les produits de matières premières négociés en bourse. Nous proposons des solutions efficaces en termes de coûts, notamment l’un des plus grands produits adossés à l’or physique et un ETF répliquant l’indice phare BCOM en Europe.1
L’intégration de matières premières dans un portefeuille d’investissement traditionnel d’actions et d’obligations peut offrir des avantages de diversification.
Une allocation aux matières premières peut constituer une couverture efficace en cas d’inflation élevée, car leur prix a tendance à augmenter.
Les matières premières peuvent bénéficier de l’inflation et des déséquilibres offre/demande lorsque les prix du pétrole, de l’agriculture et d’autres ressources naturelles augmentent.
Les matières premières sont généralement des matériaux bruts regroupés selon plusieurs catégories : l’énergie (pétrole brut, gaz naturel), les métaux (or, aluminium, cuivre, etc.) et les matières premières agricoles (maïs, coton, bétail).
Les indices de matières premières mesurent généralement les performances de contrats à terme sur matières premières. Les contrats à terme sont des contrats permettant de recevoir (ou de livrer) des matières premières à une date ultérieure prédéfinie, à un prix prédéfini.
Il est difficile d'investir directement (physiquement) dans de nombreuses matières premières pour bien des raisons (coût de stockage, livraison, etc.). Ainsi, le fait d’investir dans des contrats à terme vous permet de vous exposer à des matières premières sans avoir à détenir l’actif physique sous-jacent et sans être confronté aux difficultés qui l’accompagnent.
Si l’on observe le coefficient de sensibilité (bêta) à l’inflation2 de 1998 à 2022, on constate que les matières premières offrent la meilleure protection contre l’inflation, parmi toutes les grandes classes d’actifs, même lorsqu’on les compare aux obligations d’État indexées sur l’inflation (Treasury Inflation-Protected Securities - TIPS)3, aux sociétés d’investissement immobilier cotées (SIIC)4, et à l’or.5 Cela tient au fait que les matières premières servent à construire des logements, des transports et à fabriquer des produits alimentaires (autant d’éléments qui sont des composantes des indices des prix à la consommation ou ‘IPC’). En outre, les chocs d’inflation sont généralement la conséquence d’une incertitude plus forte que prévu par rapport à la demande et/ou l’offre, ce qui peut pousser à la hausse les prix des marchandises.
Les matières premières s’échangeant sur des marchés internationaux, les facteurs conditionnant l’évolution des cours des matières premières sont nombreux. Toutefois, il existe des facteurs majeurs :
Les émissions de gaz à effet de serre se produisent naturellement dans l’atmosphère, laquelle les absorbe et émet de la chaleur en retour, contribuant ainsi au réchauffement climatique. Parmi les gaz à effet de serre figurent le dioxyde de carbone et le méthane. Le carbone est un élément chimique qui est présent dans de nombreux gaz à effet de serre, mais pas dans tous. Les émissions de gaz à effet de serre offrent une métrique représentative permettant d’analyser l’empreinte carbone d’un portefeuille de matières premières.
Ce sont des certificats adossés à des matières premières physiques que l'on peut acheter et vendre sur un marché boursier. Les certificats de l’univers des ETC sont des instruments de dette garantis par des collatéraux mutualisés (le métal précieux sous-jacent), qui sont détenus en fiducie par le fiduciaire lui-même, les détenteurs des certificats ou des tiers.
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Les fonds indiciels cotés (ETF) et les matières premières sont un berceau de l’innovation et un excellent moyen d’accéder aux marchés de capitaux. Consultez nos analyses sur l’actualité et les derniers développements de ce secteur en constante mutation.