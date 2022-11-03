Michael Matthews
Co-Head of Invesco Fixed Income Europe

Michael Matthews

À propos

Michael est co-directeur de l’équipe Fixed Interest basée à Henley. Il gère également plusieurs portefeuilles d’obligations d’entreprise.

Michael a commencé sa carrière dans l’investissement en 1994 et a rejoint l’équipe à sa création en 1995. S’étant spécialisé dans un premier temps dans les activités du marché monétaire et de change, il s’est ensuite concentré sur la gestion obligataire (obligations d'État et obligations d’entreprise investment grade). Il est gérant de portefeuille depuis 2006.

Michael a passé avec succès l’examen de l’Association for Investment Management and Research (AIMR).

Profil

Fonction   Co-directeur de l’équipe Fixed Interest
Dans le groupe depuis     1er septembre 1995
Expérience   1er septembre 1995
Emplacement   Henley-on-Thames
Équipe   Fixed Interest

Produits gérés

Fonds

GPR Obligations
INVPGBA
Invesco Environmental Climate Opportunities Bond Fund

Inception date : 03.07.2000

Transcript

GPR Obligations
IVSTBZA
Invesco Sterling Bond Fund

Inception date : 08.10.2018

Transcript