Michael Matthews
À propos
Michael est co-directeur de l’équipe Fixed Interest basée à Henley. Il gère également plusieurs portefeuilles d’obligations d’entreprise.
Michael a commencé sa carrière dans l’investissement en 1994 et a rejoint l’équipe à sa création en 1995. S’étant spécialisé dans un premier temps dans les activités du marché monétaire et de change, il s’est ensuite concentré sur la gestion obligataire (obligations d'État et obligations d’entreprise investment grade). Il est gérant de portefeuille depuis 2006.
Michael a passé avec succès l’examen de l’Association for Investment Management and Research (AIMR).
Profil
|Fonction
|Co-directeur de l’équipe Fixed Interest
|Dans le groupe depuis
|1er septembre 1995
|Expérience
|1er septembre 1995
|Emplacement
|Henley-on-Thames
|Équipe
|Fixed Interest