Wouter van der Jagt
À propos
Wouter van der Jagt a rejoint Invesco en septembre 2019 comme responsable marketing pour la région du Benelux et les pays nordiques, avant de prendre la direction de l’équipe marketing en charge du Benelux, des pays nordiques et de la France en juin 2020. Wouter van der Jagt compte plus de 10 ans d’expérience dans le secteur de la finance. Il rejoint Invesco en provenance de Fidelity International, où il occupait le poste de responsable marketing pour les Pays-Bas. Il a auparavant œuvré comme assistant commercial pour les investisseurs institutionnels au sein de l’équipe en charge du Benelux.
Profil
|Fonction
|Sales Manager Benelux
|Dans le groupe depuis
|3 années
|Expérience
|10 années
|Emplacement
| Amsterdam
|Profil LinkedIn