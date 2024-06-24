Gareth Isaac is hoofd van het multi-sectorale portefeuillebeheer voor ontwikkelde markten. Als senior IFI-belegger voor EMEA is hij in de eerste plaats verantwoordelijk voor de leiding over het Global Macro-team in Londen.

Tot zijn takenpakket behoren ook ruimer beleggingsleiderschap en leidende inzichten, waarvoor hij nauw samenwerkt met de investment grade credit-, high yield-, emerging markets- en credit analyst-teams. Gareth is lid van het IFI investment strategy-team.

Gareth kwam in januari 2017 bij Invesco werken, na zijn tijd bij Schroders Investment Management. Tijdens zijn vijfjarige diensttijd aldaar verwierf hij erkenning als een zeer gerespecteerd belegger, terwijl hij tegelijkertijd leiding gaf aan het multisectorale beleggingsteam. Met een mandaat dat het volledige spectrum van portefeuillebeheer bestreek, leidde hij de Multi-Currency Aggregate- en de Unconstrained Investment-strategieën. Gareth heeft meer dan 20 jaar aan ervaring in vermogensbeheer en vastrentende effecten opgebouwd bij bedrijven zoals Newton, AXA, Société Générale en GLG. Bovendien is hij een CFA charterholder.