Joy Budzinski is Director of Equity Research voor het Invesco Main Street-team. In deze functie is ze specialist op het gebied van gezondheidszorg in alle strategieën van het Main Street-team.

Mevr. Budzinski kwam bij ons terecht toen Invesco in 2019 OppenheimerFunds overnam. Voordat ze in 2009 bij OppenheimerFunds kwam, was ze manager gezondheidszorg bij RS Investments and Guardian Life Insurance Company. Ze trad in 2006 in dienst bij Guardian en stapte over naar RS Investments in verband met de overname van Guardian door RS. Voordat ze bij Guardian begon, werkte ze vijf jaar bij de divisie BNY Asset Management van de Bank of New York, waar ze werkzaam was als senior aandelenanalist voor gezondheidszorgaandelen. Daarvoor was Budzinski verantwoordelijk voor gezondheidszorg- en consumentenaandelen en was ze medebeheerder van een fonds bij Allianz of America. Eerder in haar carrière was ze analist en portefeuillebeheerder bij J.P. Morgan Chase in verschillende sectoren, waaronder energie, telecommunicatie, conglomeraten en nutsbedrijven.

Joy Budzinski behaalde een bachelordiploma in Finance aan de Rider University en een MBA aan Fairleigh Dickinson