Over

Matthew is portefeuillebeheerder bij IFI Europe en richt zich op euro-, pond- en mondiale beleggingen van beleggingskwaliteit. Hij trad in 2021 in dienst bij Invesco.

Voordat hij bij ons bedrijf kwam werken, was hij senior portefeuillebeheerder bij Aberdeen Standard Investments, waar hij verantwoordelijk was voor het beheer van kredietportefeuilles van beleggingskwaliteit en geconsolideerde portefeuilles. Matthew heeft ruime ervaring met het beheren van diverse strategieën op de mondiale obligatiemarkten. Hij begon zijn carrière in 2011 bij Scottish Widows Investment Partnership in Edinburgh als kredietanalist, waarbij hij zich richtte op industriële sectoren.

Hij heeft een BSc (Hons) in economie aan de Loughborough University behaald. Bovendien is hij een CFA charterholder

Profiel

Functie    Fondsmanager
In de groep sinds    3 jaar
Ervaring    13 jaar
Locatie    Londen
Team    Invesco Fixed Income

Beheerde producten

Fondsen

GPR Obligaties
IGIAMDU
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Inception date : 20.08.2014

Vertaling

GPR Obligaties
IGICBAE
Invesco Net Zero Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Inception date : 01.06.2022

Vertaling

GPR Obligaties
INVPEBA
Invesco Euro Bond Fund

Inception date : 01.08.2007

Vertaling

GPR Obligaties
IESTAAE
Invesco Euro Short Term Bond Fund

Inception date : 04.05.2011

Vertaling