Mittlerweile sind in Europa 420 aktive ETFs notiert, verglichen mit lediglich 71 vor drei Jahren.1 Es sind neue Fonds auf den Markt gekommen, sowohl von bestehenden ETF-Anbietern als auch von Managern, die sich ausschliesslich auf aktive Fonds konzentrieren und im ETF-Bereich völlig neu sind. Die grösseren, etablierteren ETF-Anbieter greifen unter Umständen auf bewährte aktive Strategien aus anderen Bereichen ihres Geschäfts zurück und nutzen dann die Expertise ihrer ETF-Spezialisten in Produktentwicklung, Portfolio-Implementierung und Handelsausführung, um diese Strategien effizient im ETF-Format anzubieten.

Was ist ein aktiver ETF?

Wenn die meisten Anleger den Begriff „aktiv“ hören, denken sie in der Regel an den traditionellen Bottom-up-Ansatz der Aktienauswahl, bei dem ein benannter Manager seine Expertise und seine Ressourcen einsetzt, um eine über dem Markt liegende Rendite zu erzielen. Um ihr Ziel zu erreichen, weichen ihre Portfolios häufig erheblich von einem Referenzindex ab.

Es handelt sich zwar um eine Form des aktiven Ansatzes, doch lassen sich aktive Strategien im weiteren Sinne als alles definieren, was nicht passiv ist. Das ist besonders relevant, wenn man bedenkt, dass die ETF-Struktur vor allem für ein passives Engagement sowohl in Marktkapitalisierungs- (Beta-) als auch in „Smart-Beta“-Indizes bekannt ist – und auch entsprechend genutzt wird. Alles, was ausserhalb davon liegt, gilt als aktiv.

Anleger in passiven ETFs setzten zunächst auf „eher passive“ aktive ETFs

Die Nachfrage nach aktiven ETFs ging grösstenteils von erfahrenen Anlegern in passive ETFs aus. Sie konzentrierten sich zunächst auf ETFs, die auf einer zugrunde liegenden Alpha-Strategie basieren und strenge Vorgaben anwenden, um Abweichungen von einem Referenzindex zu begrenzen. Aktienstrategien vom Typ „Core Plus“ und „Enhanced Beta“ sind gute Beispiele hierfür. Dabei kommen häufig Teams aus quantitativen Analysten zum Einsatz, anstatt eines einzelnen namentlich genannten Managers.

Anleger können diese Produkte auf ähnliche Weise bewerten und genehmigen wie passive „Smart-Beta“-Strategien – der aktive Anteil der Strategie ist begrenzt und lässt sich leichter mit dem vertrauten (passiven) ETF-Geschäftsmodell in Einklang bringen.

Danach rückten weitere Vorteile aktiver Managementansätze in den Fokus – nicht nur die Alpha-Generierung.

Der nächste Wachstumsbereich für aktive ETFs waren Strategien, bei denen der aktive Beitrag nicht in erster Linie auf die Erzielung von Alpha ausgerichtet war. Hierzu gehören beispielsweise Strategien mit Derivaten, die mithilfe von Optionen zusätzliche Erträge auf ein zugrunde liegendes Aktienportfolio erzielen sollen. Der Schwerpunkt des Portfoliomanagers liegt nicht auf Market Timing oder der Auswahl einzelner Wertpapiere, sondern auf der Steuerung der Komplexität eines umfangreichen Optionsportfolios. Ziel ist es, ein hohes und möglichst stabiles Einkommensniveau zu erzielen und gleichzeitig so viel des zugrunde liegenden Indexengagements wie möglich zu erhalten.

Ein weiteres Beispiel sind Strategien, die Zugang zu komplexen Anlageklassen bieten. Besonders anschaulich zeigt sich dies am jüngsten Aufkommen aktiv gemanagter CLO-UCITS-ETFs. Jedes CLO ist wiederum ein aktiv gemanagtes Portfolio zugrunde liegender Kredite. Den grössten Mehrwert schafft das aktive Management dabei in zwei Bereichen: Erstens bei der Analyse der CLO-Manager selbst, ihrer Erfolgsbilanzen und ihres historischen Portfoliomanagements, insbesondere in Stressphasen. Zweitens bei der Steuerung der komplexen Handelsdynamiken von CLOs, um eine angemessene Liquidität für Anleger sicherzustellen. Die Expertise hat mehr mit Handel und Risikomanagement zu tun als mit dem Streben nach Alpha.

Auch wenn es sich hierbei eindeutig um ganz andere Strategien als die „Enhanced-Core-Beta-Strategien“ handelt, weisen sie doch viele der gleichen strukturellen und risikobezogenen Merkmale auf, und ihre Vertrautheit aus dem passiven Kontext erleichtert ihre Akzeptanz bei traditionellen passiven ETF-Anlegern.

Nächste Phase: Einführung fundamentaler aktiver ETFs?

Wie bereits erwähnt, haben in erster Linie passive ETF-Anleger aktive ETFs genutzt und sich grösstenteils auf Strategien konzentriert, die einige Merkmale eines passiven Ansatzes aufweisen. Interessanterweise könnte die nächste Phase des Wachstums bei aktiven ETFs von einer Strategie ausgehen, die viele Anleger mit aktivem Management in Verbindung bringen, die jedoch erst seit Kurzem an Bedeutung gewinnt: ein fundamentaler aktiver Ansatz.

Auf der Angebotsseite können fundamentale aktive Strategien erhebliche Herausforderungen für eine ETF-Struktur darstellen. Zudem ist nicht jede aktive Strategie geeignet. Beispielsweise sind solche, die zur Erzielung von Alpha auf weniger liquide Wertpapiere zurückgreifen, nicht optimal für eine Struktur geeignet, die auf tägliche Liquidität, Transparenz und Ausführungseffizienz ausgelegt ist.

Ein fundamentaler aktiver Fonds beruht auf der Erwartung, dass die meisten Anleger langfristig im Fonds verbleiben werden. Die Gesamtzusammensetzung des Portfolios kann sich aufgrund von Zu- und Abflüssen geringfügig ändern, da liquiderere Anlagen sofort gekauft bzw. verkauft werden, während weniger liquide Anlagen schrittweise veräussert werden. Kleinere Abflüsse werden häufig aus den Barbeständen des Fonds gedeckt.

Im Gegensatz dazu benötigt ein passiver ETF ein liquides Portfolio, um den Anforderungen von Anlegern gerecht zu werden, die opportunistisch in den Fonds einsteigen bzw. daraus aussteigen möchten. Das Portfolio ist so konstruiert, dass es den Referenzindex nachbildet, und unterliegt daher keinen Änderungen. Sofern keine Indexanpassungen vorgenommen werden, liegt der Schwerpunkt der täglichen Arbeit eines passiven ETF-Managers auf dem effizienten Management der Zuflüsse in den Fonds und der Abflüsse daraus, die beide mitunter einen erheblichen Teil des gesamten Fondsvermögens ausmachen können. Die damit verbundenen Kosten werden von den Anlegern getragen, die Anteile kaufen oder verkaufen, sodass die übrigen Anleger des Fonds davon nicht betroffen sind.