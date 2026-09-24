ETFs, die nach Marktkapitalisierung gewichtete Indizes abbilden, bieten einen einfachen und weit verbreiteten Zugang zu den Aktienmärkten. Steigt der Wert eines Unternehmens, erhöht sich auch sein Gewicht im Index. So können Anleger am Erfolg der größten Unternehmen des Marktes teilhaben.

Diese Eigenschaft ist sowohl eine Stärke als auch eine Einschränkung. Konzentriert sich die Marktführerschaft auf immer weniger Unternehmen, kann ein vermeintlich breit diversifiziertes Portfolio zunehmend von einer relativ kleinen Zahl von Aktien abhängig werden.

Der S&P 500 Index bietet hierfür ein anschauliches Beispiel. Durch die Gewichtung nach Marktkapitalisierung haben Unternehmen, die besonders stark an Wert gewonnen haben, auch den größten Einfluss auf die Entwicklung des Index.

Gleichgewichtete ETFs bieten eine alternative Möglichkeit, in denselben Markt zu investieren. Anstatt einem Unternehmen mehr Gewicht zuzuweisen, weil es größer ist, gibt ein gleichgewichteter Index jedem Bestandteil bei jeder Neugewichtung die gleiche Gewichtung. Im S&P 500 Equal Weight Index bedeutet dies, dass dieselben 500 Unternehmen wie im S&P 500 gehalten werden, jedes jedoch quartalsweise wieder auf ein Gewicht von etwa 0,2 % zurückgesetzt wird.

Es ist ein einfacher, anderer Ansatz, der jedoch ein bedeutendes Engagement in der gesamten Bandbreite der Möglichkeiten bietet, die ein Index zu bieten hat.

Was ändert sich, wenn jedes Unternehmen die gleiche Gewichtung hat?

Durch die Aufhebung der Kopplung zwischen Unternehmensgröße und Indexgewicht verändert die Gleichgewichtung die Verteilung von Risiko und Rendite über das gesamte Portfolio:

Geringere Marktkonzentration: Keine einzelne Aktie kann den Index dominieren, was dessen Abhängigkeit von einer kleinen Gruppe von Marktführern verringert.

Keine einzelne Aktie kann den Index dominieren, was dessen Abhängigkeit von einer kleinen Gruppe von Marktführern verringert. Breitere Partizipation: Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung erhalten eine höhere Gewichtung und haben dadurch einen größeren Einfluss auf die Wertentwicklung.

Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung erhalten eine höhere Gewichtung und haben dadurch einen größeren Einfluss auf die Wertentwicklung. Disziplinierte Neugewichtung: Bei jeder Neugewichtung werden gestiegene Positionen reduziert und gesunkene Positionen aufgestockt, sodass alle Unternehmen wieder gleich gewichtet sind. Eine Gleichgewichtung kann das Aktienmarktrisiko nicht ausschließen und wird auch nicht in jedem Marktumfeld eine bessere Wertentwicklung erzielen. Wenn die größten Unternehmen die Marktentwicklung bestimmen, dürfte ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index stärker profitieren, da diese Unternehmen dort ein höheres Gewicht haben. Gleichgewichtung bietet tendenziell eine stärkere relative Chance, wenn sich die Wertentwicklung ausdehnt und mehr Unternehmen daran teilhaben.

Der S&P 500: Konzentration, Bewertungen und Marktbreite

Der Unterschied zwischen den beiden Ansätzen ist am US-Markt besonders deutlich sichtbar.

Die zehn größten Unternehmen im S&P 500 machen mittlerweile 37 % der Indexgewichtung aus – gegenüber weniger als 20 % im Jahr 2014. Nicht nur ihre Gewichtung ist stärker geworden, sie haben in den letzten Jahren auch einen überproportionalen Beitrag zu den Renditen geleistet. Im Jahr 2014 trugen die zehn größten Werte 19 % zur Rendite des Index bei. Diese Zahl war in den Jahren 2023 bis 2025 auf mehr als 50 % gestiegen.

Ihre starke Wertentwicklung kam Anlegern zugute, hat aber gleichzeitig dazu geführt, dass der Index stärker von den Aussichten und Wachstumserwartungen einer relativ kleinen Gruppe von Unternehmen abhängt.

Dies rückt drei Merkmale des aktuellen US-Marktes in den Fokus:

Marktführer verändern sich: Die heutigen größten Unternehmen bleiben möglicherweise nicht für immer an der Spitze. Eine Gleichgewichtung verringert die Abhängigkeit von den derzeitigen Marktführern, ohne dass Anleger vorhersagen müssen, welche Unternehmen künftig an ihre Stelle treten werden.

Die heutigen größten Unternehmen bleiben möglicherweise nicht für immer an der Spitze. Eine Gleichgewichtung verringert die Abhängigkeit von den derzeitigen Marktführern, ohne dass Anleger vorhersagen müssen, welche Unternehmen künftig an ihre Stelle treten werden. Bewertungen unterscheiden sich: Zum 31. August 2026 lag das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Standard-S&P-500-Index bei 26,3, was einem Aufschlag von 29 % gegenüber dem gleichgewichteten Index entspricht. Obwohl beide dieselben Unternehmen enthalten, führt die unterschiedliche Gewichtung zu Unterschieden bei Bewertung, Sektoraufteilung und Unternehmensgröße.

Zum 31. August 2026 lag das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Standard-S&P-500-Index bei 26,3, was einem Aufschlag von 29 % gegenüber dem gleichgewichteten Index entspricht. Obwohl beide dieselben Unternehmen enthalten, führt die unterschiedliche Gewichtung zu Unterschieden bei Bewertung, Sektoraufteilung und Unternehmensgröße. Die Marktteilnahme könnte sich verbreitern: Die jüngsten Renditen des S&P 500 wurden von einer relativ kleinen Anzahl von Unternehmen angeführt. Wenn sich die Marktführerschaft auf eine breitere Basis verteilt, können bei einer Gleichgewichtung mehr Unternehmen im Index einen wesentlichen Beitrag zur Wertentwicklung leisten.

Langfristig bis 2023 schnitt der S&P 500 Equal Weight Index besser ab als der S&P 500. Danach blieb er jedoch zurück, da die „Magnificent Seven“ die Entwicklung des übrigen Marktes deutlich übertrafen. Das beweist nicht, dass eine Trendwende unmittelbar bevorsteht. Dies zeigt, dass die Gleichgewichtung einen anderen Zugang zum US-Aktienmarkt ermöglicht, der weniger von einer anhaltenden Marktführerschaft der größten Indexunternehmen abhängig ist.

Gleichgewichtung über globale und europäische Märkte hinweg

Auch wenn die Konzentration beim S&P 500 besonders deutlich ist, beschränkt sich dieses Phänomen nicht auf den US-Markt. Gleichgewichtung kann auch auf globale und europäische Aktien angewendet werden, wobei dasselbe zugrundeliegende Prinzip in jedem Markt zu unterschiedlichen Ergebnissen führt.

Globale Aktien: Zum 31. August 2026 machten US-Aktien 71 % des nach Marktkapitalisierung gewichteten MSCI World Index aus. Beim gleichgewichteten Index verteilt sich die Gewichtung gleichmäßiger auf rund 1.300 Unternehmen. Dadurch sinkt der US-Anteil auf nur 40 %, während Europa, Japan und andere Industrieländer stärker vertreten sind.

Zum 31. August 2026 machten US-Aktien 71 % des nach Marktkapitalisierung gewichteten MSCI World Index aus. Beim gleichgewichteten Index verteilt sich die Gewichtung gleichmäßiger auf rund 1.300 Unternehmen. Dadurch sinkt der US-Anteil auf nur 40 %, während Europa, Japan und andere Industrieländer stärker vertreten sind. Aktien der Eurozone: Copilot said:Zum 31. August 2026 machten die zehn größten Unternehmen mehr als 40 % des EURO STOXX 50 aus. Eine Gleichgewichtung reduziert den Einfluss der größten Unternehmen, indem alle 50 Indexmitglieder gleich gewichtet werden.

Copilot said:Zum 31. August 2026 machten die zehn größten Unternehmen mehr als 40 % des EURO STOXX 50 aus. Eine Gleichgewichtung reduziert den Einfluss der größten Unternehmen, indem alle 50 Indexmitglieder gleich gewichtet werden. Breiter gefasste europäische Aktien: Derselbe Ansatz kann auf den MSCI Europe Index angewendet werden, was ein gleichmäßiges Engagement in mehr als 400 Unternehmen in ganz Europa ermöglicht. Dies bietet eine umfassendere Repräsentation europäischer Aktien als der konzentriertere EURO STOXX 50.

Die regionalen Varianten bieten Zugang zu unterschiedlichen Märkten. Der grundlegende Ansatz bei der Beimischung gleichgewichteter ETFs zu einem Portfolio bleibt jedoch derselbe: Die Unternehmensgröße muss nicht den Einfluss eines Unternehmens auf Ihre Anlagen bestimmen.

Das richtige Gleichgewicht finden

Gleichgewichtung ist nicht von Natur aus besser als Marktkapitalisierungsgewichtung. Die beiden Ansätze gewichten Unternehmen unterschiedlich und können sich daher bei einem Wechsel der Marktführerschaft unterschiedlich entwickeln.

Anleger sollten daher die Rolle berücksichtigen, die das Engagement spielen soll, den Markt, auf den sie zugreifen möchten, sowie die Risiken, die an anderer Stelle in ihrem Portfolio bereits bestehen.

Das Angebot an Gleichgewichtungs-ETFs von Invesco bietet Zugang zu US-amerikanischen, globalen und europäischen Aktien. So können Anleger den Markt und die Benchmark wählen, die am besten zu ihren Zielen passen.