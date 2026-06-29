Das Potenzial von Private Markets für Versicherer

Vor dem Hintergrund weiterhin attraktiver Renditen im Private Market-Segment, sich verbessernder Kapitalmarktbedingungen und eines sich wandelnden regulatorischen Umfelds verfeinern britische und europäische Versicherer ihre Private Market-Allokationen weiter – mit einem klaren Fokus auf stabile Erträge, Kapitaleffizienz und der Abstimmung auf Verbindlichkeiten.

Private Credit

Wir stehen Private Credit (Direct Lending) nach wie vor positiv gegenüber, da wir davon ausgehen, dass sich die Transaktionsaktivitäten im Private Equity-Bereich weiter verbessern werden. Angesichts seiner defensiven Eigenschaften und der stärkeren Spreads gegenüber öffentlichen Krediten halten wir Private Credit für Versicherungsportfolios für besonders attraktiv. Aufgrund der Erholung am Immobilienmarkt sind auch Immobilienkredite (Real Estate Debt) für Versicherungsportfolios weiterhin attraktiv – auch unter Berücksichtigung ihrer hohen laufenden Erträge und der günstigen risikobasierten Kapitalbehandlung.

Im Rahmen von Solvency II (einschliesslich der Überprüfung 2024/25) profitiert Private Credit weiterhin von einem attraktiven Spread im Verhältnis zu den Eigenkapitalanforderungen, wenngleich die Ergebnisse nach wie vor stark von den internen Ratingmethoden und der Übereinstimmung mit externen Referenzindizes abhängen. Parallel dazu führt der Schwerpunkt der EIOPA (Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung) auf Bewertung, Governance und den Look-Through-Ansatz zu einer verschärften aufsichtsrechtlichen Überprüfung illiquider Kreditengagements, insbesondere im Hinblick auf Modellrisiken und die Anwendung marktkonformer Bewertungsmethoden. Auch die Politik erkennt zunehmend, dass Private Credit ein wichtiger Kanal zur Finanzierung der Realwirtschaft ist, was die strukturellen Anlageargumente für diese Anlageklasse untermauert.

Private Equity

Wir halten weiterhin an unserer Untergewichtung in Private Equity fest und bevorzugen Growth- und Venture-Strategien gegenüber Buyouts. Angesichts der nach wie vor hohen Bewertungen und Kreditkosten rechtfertigt das Renditepotenzial nicht den Einsatz des wertvollen risikobasierten Kapitalbudgets. Für Versicherer, die nach Strategien mit höheren Renditen suchen, könnten notleidende Kredite bzw. Special Situations (Sondersituationen) eine bessere Anlagemöglichkeit für ihr Kapital darstellen.

Real Assets (Sachwerte)

Zwar stehen wir dem Beta des Immobilienmarktes insgesamt vorsichtig gegenüber, doch sind Immobilienaktien kapitaleffizienter als andere Formen von Private Equity-Engagements, weshalb wir in diesem Bereich ertragsorientierte Core-Strategien bevorzugen. Ein weiterer Aspekt unserer Übergewichtung in Real Assets ist unsere positive Einschätzung des Infrastrukturbereichs, der sich durch solide Fundamentaldaten, langfristige Wachstumsfaktoren und ein Anlageprofil auszeichnet, das gut mit den langfristigen Anlagebedürfnissen vieler Versicherer in Einklang zu bringen ist.

Die verstärkte aufsichtsrechtliche Aufmerksamkeit der EIOPA in Bezug auf Bewertung und Look-Through ist für Engagements in illiquiden Real Assets von Bedeutung und führt zu einer verstärkten aufsichtsrechtlichen Überprüfung der Bewertungsmethoden, der Transparenz und der zugrunde liegenden Risikoprofile. Unserer Ansicht nach führt dies dazu, dass einfachere, ertragsstarke Anlagen gegenüber komplexeren oder vom Markt-Beta getriebenen Strukturen tendenziell bevorzugt werden. Auch die Politik betrachtet Versicherungskapital zunehmend als eine natürliche Quelle für die langfristige Finanzierung von Infrastrukturprojekten, was im Rahmen der EU-Spar- und Investitionsunion unterstützend wirkt und mit den langfristigen Verbindlichkeiten der Versicherer vereinbar ist.