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Invesco MSCI World UCITS ETF: Mehr von der Welt für weniger Geld

Lassen Sie Ihr Geld für sich arbeiten – mit dem kostengünstigsten MSCI World UCITS ETF am Markt*. Sichern Sie sich globales Wachstumspotenzial und Diversifikation für laufende Kosten von nur 0,05 % pro Jahr**. Damit werden die täglichen Kosten für die Verwaltung der Fonds gedeckt.

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Skyline einer modernen Stadt in der Abenddämmerung, betrachtet von einem weitläufigen, runden Platz mit einem kurvigen, erhöhten Gehweg im Vordergrund und beleuchteten Wolkenkratzern vor dem rosa-blau gefärbten Himmel bei Sonnenuntergang

Ihr Ticket zu weltweiten Möglichkeiten

Der Invesco MSCI World UCITS ETF zielt darauf ab, die Wertentwicklung des MSCI World Index abzüglich der Gebühren nachzubilden. Der Index umfasst über 1300 große und mittelständische Unternehmen aus 23 Industrieländern, darunter die USA, Deutschland und Japan. Er enthält Aktien von Unternehmen aus 11 verschiedenen Branchen wie Technologie, Finanzwesen, Energie und Industrie. Der Fonds bildet den zugrunde liegenden Index passiv nach und bietet damit einen breit diversifizierten Zugang zu globalen Aktienmärkten. Dabei handelt es sich um eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, in globale Märkte zu investieren, ohne sich für spezifische Regionen, Sektoren oder Unternehmen entscheiden zu müssen. Bitte beachten Sie die unten aufgeführten Risikohinweise

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  • Wachstumspotenzial: Aktien (Anteile an börsennotierten Unternehmen) können langfristiges Wachstumspotenzial bieten und Ihnen dabei helfen, Vermögen für die Zukunft aufzubauen. Bitte beachten Sie jedoch, dass Aktien im Wert steigen oder fallen können und Anleger möglicherweise nicht den vollen Anlagebetrag zurückerhalten.
  • Einfache Nutzung: Unser ETF bietet eine unkomplizierte und leicht zugängliche Möglichkeit, breit gestreut in globale Aktienmärkte zu investieren.
  • Niedrigste Kosten am Markt: Mit einer laufenden jährlichen Gebühr (TER) von 0,05 % gehört dieser ETF zu den günstigsten MSCI World UCITS ETFs am Markt***. So bleibt mehr von Ihrem Geld investiert.

    Bitte beachten Sie, dass Aktien gleichermaßen steigen wie fallen können. Es gibt keine Garantien.

Hinweise

Eine Anlage in diesen Fonds ist mit Risiken verbunden, darunter Wertschwankungen, Währungsrisiken, der Einsatz von Derivaten zur Indexnachbildung, Aktienrisiken, Risiken synthetischer ETFs sowie Länderkonzentrationsrisiken. Diversifikation kann nicht alle Risiken eliminieren. Weitere Informationen zu den Risiken finden Sie hier und in den Verkaufsunterlagen.

Der Risikoindikator (SRI) des Fonds liegt bei 4 von 7 (1 ist die niedrigste und 7 die höchste Risikoklasse).

 

Invesco MSCI World UCITS ETF

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Lesen Sie den vollständigen Bericht der historischen Wertentwicklung

Die Wertentwicklung des ETF ist in der Fondswährung angegeben und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETF bezieht sich auf den Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen. Weitere Kosten wie z.B. Depotführungsgebühren und Transaktionskosten können den Ertrag zusätzlich mindern. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich. Daten: Invesco.

Wechselkursschwankungen können dazu führen, dass die Renditen steigen oder fallen.

Hypothetisches Kapitalwachstum von 10.000,00 USD

Stand 31. Mai 2026

Quelle: Invesco, MSCI Stand der Daten: 31. Mai 2026. Renditen werden zur Standardisierung in USD angegeben.

Standardisierte rollierende Wertentwicklung über 12 Monate (% Wachstum)

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Lesen Sie den vollständigen Bericht der historischen Wertentwicklung

Die Wertentwicklung des ETF ist in der Fondswährung angegeben und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETF bezieht sich auf den Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen. Weitere Kosten wie z.B. Depotführungsgebühren und Transaktionskosten können den Ertrag zusätzlich mindern. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich. Daten: Invesco.

Wechselkursschwankungen können dazu führen, dass die Renditen steigen oder fallen.

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Invesco MSCI World UCITS ETF Acc 27,57% 13,80% 25,05% 2,24% 4,71 40,80% 7,00 0,16 11,61% 16,45%
MSCI World Gesamtrendite (Netto) Index 27,49% 13,72% 24,92% 2,07% 4,82 40,63% 6,80% 0,29 11,57% 16,42%

FAQs - Häufig gestellte Fragen

„Acc“ steht für thesaurierend. Dies bedeutet, dass alle Einnahmen des Fonds (etwa Dividenden) automatisch wieder in den Fonds reinvestiert und nicht ausbezahlt werden. Die Anzahl der gehaltenen Anteile bleibt gleich, aber der Wert jedes Anteils kann sich im Lauf der Zeit durch die Reinvestition der Einnahmen erhöhen, sodass sich Ihre Investition durch den Zinseszinseffekt steigern lässt.

Im Gegensatz dazu werden bei einer ausschüttenden Anteilsklasse („Dist“) sämtliche Einnahmen des Fonds an die Investoren ausgezahlt, üblicherweise in regelmäßigen Abständen (zum Beispiel viertel- oder halbjährlich). In diesem Fall wird weder die Anzahl der Anteile noch ihr Preis durch reinvestierte Einnahmen gesteigert, da die Erträge stattdessen in bar an Sie ausgezahlt werden.

Kurz gesagt: Acc-Anteile setzen auf Wiederanlage und langfristiges Wachstum, während Dist-Anteile darauf ausgerichtet sind, regelmäßig Erträge auszuschütten.

Ein Index bildet die Wertentwicklung einer Gruppe von Anlagen ab. 

Zum Beispiel bildet der MSCI World Index die Entwicklung großer Unternehmen in Industrieländern weltweit ab. Steigen die Aktienkurse dieser Unternehmen, steigt der Index – fallen sie, sinkt auch der Index.

Investoren nutzen Indizes, um zu sehen, wie sich die Märkte entwickeln.

Dieser ETF ist möglicherweise über Plattformen erhältlich, die regelmäßige Sparpläne anbieten, mit denen Sie über die Zeit hinweg feste Beträge investieren können. Verfügbarkeit und Bedingungen variieren je nach Plattform und Ländern.

Globale Indizes unterscheiden sich abhängig von den Ländern und Unternehmen, in die sie investieren. Sie können sich auf Industrieländer oder Schwellenländer konzentrieren – oder in beide investieren. Sie können in Unternehmen unterschiedlicher Größenordnung investieren, beispielsweise in große, mittelständische und kleine Unternehmen. 

In diesem Artikel finden Sie die Unterschiede zwischen dem MSCI World Index und einem weiteren Benchmark der globalen Industrie, dem FTSE All-World Index.

Vorteile:

Wachstumspotenzial: Aktien können dabei helfen, den Wert Ihrer Investitionen über die Zeit zu steigern und sie gegen die Inflation abzusichern.

Diversifikation: In verschiedene Länder, Sektoren und Unternehmen zu investieren bedeutet, das Risiko auf verschiedenen Märkten zu streuen, die sich nicht immer synchron entwickeln. Während sich ein Bereich verlangsamt, wächst möglicherweise ein anderer. Damit wird die Volatilität im Vergleich zu einer Investition in einen schmaleren Bereich reduziert. 

Zahlreiche Möglichkeiten: Internationale Anlagen eröffnen Ihrem Portfolio Chancen fernab vom Land, in dem Sie leben.

Risiken

Kapitalverlustrisiko: Wie bei jeder Investition kann der Wert der Aktien sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten den investierten Betrag möglicherweise nicht zurück.

Weitere Risiken: Investitionen in anderen Ländern können mit Risiken verbunden sein, wie beispielsweise politischen, wirtschaftlichen oder regulatorischen Risiken. (Dabei sind die Risiken in Schwellenländern in der Regel größer als in Industrieländern, auf die sich der MSCI World Index konzentriert). Bitte beachten Sie, dass eine Investition nicht direkt in einen Index getätigt werden kann.  

ETFs können die Wertentwicklung eines Index auf zwei Arten nachbilden: durch die physische oder synthetische Replikation. 

Physische Replikation:  Diese ETFs bilden einen Index ab, indem sie ein Wertpapierportfolio kaufen und halten, das der Zusammensetzung des Index nahezu genau entspricht (entweder durch das Halten aller gleichen Wertpapiere oder durch das Halten einer Auswahl, von der erwartet wird, dass sie sich ähnlich wie der tatsächliche Index entwickelt).  

Synthetische Replikation:  Diese ETFs kaufen und halten ebenfalls einen Korb von Wertpapieren, die aber nicht notwendigerweise im nachgebildeten Index enthalten sind. Sie zielen darauf ab, die Entwicklung des Index durch ein finanzielles Abkommen, den sogenannten Swapkontrakt, nachzubilden. Der Kontrakt wird von einer Investmentbank bereitgestellt, die vertraglich zur Nachbildung der Indexentwicklung verpflichtet ist. Durch diese vertragliche Vereinbarung weisen Swap-basierte ETFs in der Regel eine höhere Replikationsqualität auf als physische ETFs.

Der Invesco MSCI World UCITS ETF Acc ist ein synthetischer ETF.

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Wir zählen zu den weltweit führenden Vermögensverwaltern und unterstützen professionelle wie auch institutionelle Anleger in über 120 Ländern dabei, ihre Herausforderungen neu zu bewerten und neue Möglichkeiten für ihren Erfolg zu erschließen.
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Börsengehandelte Fonds und Rohstoffe gelten als wichtige Treiber von Innovationen und eröffnen Anlegern vielfältige Zugänge zu den Kapitalmärkten. Lesen Sie unsere Einschätzungen zu aktuellen News und Entwicklungen in diesem dynamischen Marktsegment.
Insights

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  • Fußnoten

    * Stand der Daten: 31.05.2026, sofern nicht anders angegeben. 

    ** Die Gesamtkostenquote= Total Expense Ratio (TER) ist eine Kennzahl für die gesamten Kosten, die mit der Verwaltung und dem Betrieb des Produkts verbunden sind. Sie umfasst Gebühren sowie Verwahr- und Verwaltungskosten. Sie schließt Transaktionskosten wie zum Beispiel Swap-Kosten nicht ein. Sie enthält nicht die Kosten, die beim Kauf oder Verkauf des Produkts anfallen können.   

    *** Stand der Daten: 31.05.2025, sofern nicht anders angegeben. Die Kosten können infolge von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den rechtlichen Unterlagen.

     

    Wesentliche Risiken

    Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. 

    Invesco MSCI World UCITS ETF

    Die Fähigkeit des Fonds, die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen, und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Berechnung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Wert der Aktien kann durch bestimmte Faktoren wie die Umstände des Emittenten oder Wirtschafts- und Marktbedingungen beeinflusst werden. Dies kann zu Wertschwankungen führen. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen. Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden. Der Fonds legt in einer bestimmten geografischen Region an, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts führen kann als bei einem Fonds mit einem breiter gefassten Anlagemandat.

     

    Wichtige Informationen

    Stand der Daten: 31.05.2026, sofern nicht anders angegeben.  

    Dies ist Marketingmaterial und kein Anlagerat. Es ist nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Anlageklasse, eines Wertpapiers oder einer Strategie gedacht. Regulatorische Anforderungen, die die Unparteilichkeit von Anlage- oder Anlagestrategieempfehlungen verlangen, sind daher nicht anwendbar, ebenso wenig wie das Handelsverbot vor deren Veröffentlichung.

    Informationen über unsere Fonds und die damit verbundenen Risiken finden Sie im Basisinformationsblatt (in den jeweiligen Landessprachen) und im Verkaufsprospekt (Englisch) sowie in den Finanzberichten, die Sie unter www.invesco.eu abrufen können. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in englischer Sprache unter www.invescomanagementcompany.ie verfügbar. Die Verwaltungsgesellschaft kann Vertriebsvereinbarungen kündigen.  

    Die Ansichten und Meinungen beruhen auf den aktuellen Marktbedingungen und können sich jederzeit ändern.

    Nähere Angaben zu den Gebühren und sonstigen Kosten finden Sie im Verkaufsprospekt, dem Basisinformationsblatt für Anleger und der Prospektergänzung zu den einzelnen Produkten. Auf dem Sekundärmarkt erworbene ETF-Anteile können normalerweise nicht direkt an den ETF zurückgegeben werden. Am Sekundärmarkt müssen Anleger Anteile mit Hilfe eines Intermediärs (z.B. eines Brokers) kaufen und verkaufen. Hierfür können Gebühren anfallen. Darüber hinaus bezahlen Anleger beim Kauf von Anteilen unter Umständen mehr als den aktuellen Nettoinventarwert und erhalten beim Verkauf unter Umständen weniger als den aktuellen Nettoinventarwert. Index: Der Fonds wird nicht durch MSCI Inc. ("MSCI") vertrieben, beworben oder unterstützt. MSCI haftet weder für den Fonds, noch für die Indizes, welche dem Fonds zu Grunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine ausführliche Beschreibung der Haftungsverhältnisse zwischen MSCI und Invesco bzw. den mit Invesco verbundenen Fonds. Die vollständigen Anlageziele sowie die Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt oder dem Fonds-Supplement.

    Möglicherweise sind nicht alle Anteilsklassen dieses Fonds in allen Rechtsordnungen zum öffentlichen Vertrieb zugelassen, und nicht alle Anteilsklassen sind gleich oder eignen sich zwangsläufig für jeden Anleger. 


    Switzerland: Möglicherweise sind nicht alle Anteilsklassen dieses Fonds in allen Rechtsordnungen zum öffentlichen Vertrieb zugelassen, und nicht alle Anteilsklassen sind gleich oder eignen sich zwangsläufig für jeden Anleger. Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz ist BNP PARIBAS, Paris, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16 8002 Zürich. Der Prospekt, das Basisinformationsblatt, die Finanzberichte und die Satzung der Gesellschaft können kostenlos beim Vertreter angefordert werden. Die [ETF/Indexfonds] sind in Irland domiziliert.

  • EMEA5662021  