Vorteile:

Wachstumspotenzial: Aktien können dabei helfen, den Wert Ihrer Investitionen über die Zeit zu steigern und sie gegen die Inflation abzusichern.

Diversifikation: In verschiedene Länder, Sektoren und Unternehmen zu investieren bedeutet, das Risiko auf verschiedenen Märkten zu streuen, die sich nicht immer synchron entwickeln. Während sich ein Bereich verlangsamt, wächst möglicherweise ein anderer. Damit wird die Volatilität im Vergleich zu einer Investition in einen schmaleren Bereich reduziert.

Zahlreiche Möglichkeiten: Internationale Anlagen eröffnen Ihrem Portfolio Chancen fernab vom Land, in dem Sie leben.

Risiken

Kapitalverlustrisiko: Wie bei jeder Investition kann der Wert der Aktien sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten den investierten Betrag möglicherweise nicht zurück.

Weitere Risiken: Investitionen in anderen Ländern können mit Risiken verbunden sein, wie beispielsweise politischen, wirtschaftlichen oder regulatorischen Risiken. (Dabei sind die Risiken in Schwellenländern in der Regel größer als in Industrieländern, auf die sich der MSCI World Index konzentriert). Bitte beachten Sie, dass eine Investition nicht direkt in einen Index getätigt werden kann.