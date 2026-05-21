Worin unterscheiden sich der MSCI World Index und der FTSE All-World Index?

Die meisten Aktienindizes sind einzigartig, auch wenn sie auf den ersten Blick dieselbe finanzielle Basis abzudecken scheinen. Der MSCI World Index und der FTSE All-World Index geben jeweils Aufschluss über die Wertentwicklung des globalen Aktienmarktes. Aber jeweils auf eigene Art und Weise. Deren Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu kennen, kann Ihnen bei Portfolioentscheidungen helfen.

Was ist ein Aktienindex?

Ein Aktienindex bildet die Wertentwicklung einer bestimmten Gruppe von Aktien ab. Diese Aktien können nach Unternehmensgrösse, Land, Branche oder anderen Faktoren gruppiert werden. Die Spezifikationen können eng oder weit gefasst sein. Die Liste kann kurz oder lang sein. Entscheidend ist, dass Unternehmen den festgelegten Kriterien entsprechen und diese Kriterien einheitlich bleiben. Anleger können nicht direkt in einen Index investieren. Es gibt jedoch Produkte wie börsengehandelte Indexfonds (ETFs), die an der Börse gehandelt werden und Anlegern Zugang zu einem Korb von Vermögenswerten bieten. Sie zielen darauf ab, die Wertentwicklung eines bestimmten Index abzüglich Gebühren abzubilden.