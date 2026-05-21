Worin unterscheiden sich der MSCI World Index und der FTSE All-World Index?

ETF Nasdaq-100 Index: Wo Innovation gedeiht
Erfahren Sie, wie der Nasdaq-100 Index und die Invesco Nasdaq UCITS ETFs Anlegern Zugang zu Unternehmen bieten können, die Innovationen in der gesamten Weltwirtschaft vorantreiben.
Ein Aktienindex bildet die Wertentwicklung einer Gruppe von Aktien ab, die nach Unternehmensgrösse, Land, Branche oder einem anderen Faktor zusammengefasst sind.
Der MSCI World Index umfasst 1.311 Aktien von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus 23 Industrieländern weltweit.
Der FTSE All-World umfasst 4.264 Aktien von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus fast 50 Industrie- und Schwellenländern.
Die meisten Aktienindizes sind einzigartig, auch wenn sie auf den ersten Blick dieselbe finanzielle Basis abzudecken scheinen. Der MSCI World Index und der FTSE All-World Index geben jeweils Aufschluss über die Wertentwicklung des globalen Aktienmarktes. Aber jeweils auf eigene Art und Weise. Deren Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu kennen, kann Ihnen bei Portfolioentscheidungen helfen.
Ein Aktienindex bildet die Wertentwicklung einer bestimmten Gruppe von Aktien ab. Diese Aktien können nach Unternehmensgrösse, Land, Branche oder anderen Faktoren gruppiert werden. Die Spezifikationen können eng oder weit gefasst sein. Die Liste kann kurz oder lang sein. Entscheidend ist, dass Unternehmen den festgelegten Kriterien entsprechen und diese Kriterien einheitlich bleiben. Anleger können nicht direkt in einen Index investieren. Es gibt jedoch Produkte wie börsengehandelte Indexfonds (ETFs), die an der Börse gehandelt werden und Anlegern Zugang zu einem Korb von Vermögenswerten bieten. Sie zielen darauf ab, die Wertentwicklung eines bestimmten Index abzüglich Gebühren abzubilden.
|Was ist der MSCI World Index?
|Was ist der FTSE All-World Index?
|Der MSCI World Index ist ein globaler Aktienindex, der 1.311 Aktien aus 23 Ländern weltweit abbildet. Diese werden alle als Industrieländer eingestuft.
|Der FTSE All-World Index ist ein globaler Aktienindex, der 4.264 Aktien aus fast 50 Ländern umfasst und sowohl Industrieländer als auch Schwellenländer abdeckt.
Der wesentliche Unterschied liegt in der Art und Weise, wie in Industrieländer (Länder mit hoch entwickelten Volkswirtschaften und eher ausgereiften Kapitalmärkten) und Schwellenländer (Entwicklungsländer im Übergang zu hoch entwickelten Volkswirtschaften) investiert wird.
Es gab Jahre, in denen der MSCI World eine bessere Wertentwicklung verzeichnete, und Jahre, in denen der FTSE All-World besser abschnitt. Schwellenländer sind tendenziell volatiler als Industrieländer und können eine grössere politische und wirtschaftliche Instabilität aufweisen. Andererseits können sie durch Trends wie eine rasche Industrialisierung, steigenden Konsum der Mittelschicht und eine jüngere Bevölkerung auch Phasen beeindruckenden Wachstums erleben. Die Antwort auf die Frage, welcher Ansatz „besser“ ist, hängt also von den individuellen Zielen und der Risikobereitschaft des jeweiligen Anlegers ab.
Zwar können Anleger nicht direkt in einen Index investieren, sie können jedoch über börsengehandelte Indexfonds (ETFs), die diesen nachbilden, daran partizipieren, zum Beispiel:
Bei einer Anlage in diese Fonds handelt es sich um den Erwerb von Anteilen an passiv verwalteten, indexnachbildenden Fonds und nicht um den Erwerb der Vermögenswerte, die von den Fonds gehalten werden.
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