GPR,Ausgewogen
Invesco Transition Global Income Fund
View Fund
Fund Manager
MSc, BSc, MBA, CFA
Alexandra Ivanova ist Fondsmanagerin im IFI Europe Team in Henley, Großbritannien.
Sie begann ihre Karriere im Jahr 2001 bei Municrest Investment Management Company als quantitative Research-Analystin für festverzinsliche Wertpapiere. Zu Invesco kam sie 2006 als Mitglied des US Fixed Income Teams. Im Jahr 2015 wechselte sie als Fondsmanagerin zum Henley Fixed Income Team, wo sie Kreditportfolios sowie Multi Asset-Fonds verwaltet.
Alexandra Ivanova hat einen MSc-Abschluss in Internationaler Wirtschaft von der Staatlichen Universität Jakutsk und einen BSc-Abschluss in Finanzwissenschaften sowie einen MBA von der Universität Louisville. Sie hat die CFA-Zertifizierung.
Jobtitel: Fondsmanagerin
Für Invesco tätig: 17 Jahre
Erfahrung: 23 Jahre
Standort: Henley-on-Thames
Team: Invesco Fixed Interest
Bitte wählen Sie aus, zu welcher Anlegergruppe Sie gehören.