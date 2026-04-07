Anthony Xiao ist Associate Portfolio Manager und unterstützt die Verwaltung der Fixed-Income-Portfolios und -Strategien von Invesco, darunter asiatische USD-Anleihestrategien, Lokalwährungs-Anleihestrategien sowie Liquiditätsportfolios. Darüber hinaus ist Anthony Xiao für die Entwicklung und Vermarktung von Multi-Sector-Credit-Lösungen für einen breit gefächerten Kundenstamm verantwortlich.

Bevor er im Februar 2019 zu Invesco kam, war er zwei Jahre lang als Fixed Income Solutions Analyst bei der J.P. Morgan Private Bank tätig, wo er an der Beratung und dem Handel von festverzinslichen Produkten mitwirkte. Zuvor war er ein Jahr lang als Spezialist für festverzinsliche Wertpapiere bei Bloomberg tätig.

Anthony Xiao verfügt über einen Bachelor-Abschluss in Rechnungswesen und Finanzwirtschaft der University of Hong Kong. Er ist Chartered Financial Analyst.