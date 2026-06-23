Asutosh Shah

Asutosh (Ash) Shah ist Senior Portfolio Manager für das „Discovery Growth“-Team bei Invesco. In dieser Funktion verwaltet er folgende Strategien: Discovery Small Cap Growth, Large Cap Growth, American Franchise und Technology. Außerdem fungiert er als Senior Research Analyst und deckt in dieser Funktion den Technologiesektor ab.

Herr Shah ist Invesco im Zuge der Fusion mit OppenheimerFunds im Jahr 2019 beigetreten. Vor seinem Eintritt bei OppenheimerFunds im Jahr 2006 war er Vice President und leitender Analyst bei Merrill Lynch Investment Managers mit Spezialisierung auf den Technologiesektor. Zuvor fungierte er als Vice President und leitender Analyst bei BlackRock Financial Management mit Spezialisierung auf den Technologiesektor für Wachstumsfonds mit geringer und mittlerer Kapitalisierung.

Herr Shah verfügt über einen Bachelor of Science in Wirtschaftsprüfung von der Syracuse University und einen MBA von der New York University Stern School of Business. Er ist zertifizierter Chartered Financial Analyst® (CFA) und Wirtschaftsprüfer (Certified Public Accountant, CPA).