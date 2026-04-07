Georgina Millar ist Product Director im UK & European Equities Team. In dieser Funktion ist sie dafür verantwortlich, die Anlagestrategien des Teams gegenüber Investoren zu repräsentieren. ​

Sie begann ihre Karriere im Finanzwesen im Jahr 2005 bei Deloitte, bevor sie 2007 in eine marktorientierte Position im Aktienvertrieb bei JP Morgan Cazenove wechselte. Zusammen mit einem erweiterten Team von JPMorgan Cazenove ging sie 2010 zu Oriel Securities. Im Jahr 2012 wechselte sie auf die Buy-Side, um den Vertrieb und die Investor Relations bei Meditor, einem großen europäischen Aktien-Hedgefonds, zu leiten. ​

Im Jahr 2018 stieß Georgina Millar zum Private-Equity-Team von Egon Zehnder in einer Business-Development-Funktion. Dort vernetzte sie Branchenführer aus dem Egon Zehnder-Netzwerk mit den größten Private-Equity-Gesellschaften in London. Anschließend war sie ab 2020 für das European Private Equity-Team bei Investcorp tätig, wo sie im Bereich Investor Relations und Fundraising beriet.

Georgina Millar kam im Juni 2023 als Product Director für das European Equities Team zu Invesco.

Sie verfügt über einen Abschluss in Modernen Fremdsprachen der University of Oxford.