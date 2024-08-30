James Matthews kam im Januar 2018 als Senior Analyst im European Equities Team in Henley, Großbritannien, zu Invesco, und wurde Ende 2020 zum Fondsmanager ernannt.

Er hat umfangreiche Erfahrung an den europäischen und globalen Aktienmärkten aus seinen Positionen im britischen Vertrieb bei Dresdner Kleinwort, wo er 2000 startete, und dem europäischen Vertrieb bei Morgan Stanley, wo er ab 2006 tätig war. Im Jahr 2009 wechselte in den Bereich Europäische Aktien von Unicredit, bevor er 2012 zu Berenberg ging, wo er sich auf den Ausbau der globalen und US-amerikanischen Aktienpräsenz des Unternehmens konzentrierte.

James Matthews ist CFA Charterholder und hat einen BA-Abschluss in Französisch und Italienisch von der University of Bristol.