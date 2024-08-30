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Invesco Asian Equity Fund
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Fund Manager
James McDermottroe ist Fondsmanager im Asian and Emerging Market Equities Team in Henley, Großbritannien, mit den Schwerpunkten Schwellenländer ohne China und Metaverse.
Er kam im August 2013 als Praktikant zu Invesco. Nach mehreren Praktika in unseren Teams für Schwellenländeraktien und US-Aktien in Henley wurde er im Dezember 2013 festes Mitglied des Emerging Market Equity Teams.
James McDermottroe hat einen MSc-Abschluss in Finanzwissenschaften & Bankwesen und einen BSc (Hons)-Abschluss in Mathematik von der University of Bath. Er ist CFACharterholder.
Jobtitel: Fondsmanager
Für Invesco tätig: 10 Jahre
Erfahrung: 10 Jahre
Standort: Henley-on-Thames
Team: Invesco Asian and Emerging Market Equities
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