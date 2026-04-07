Joel Copp-Barton
BA (Honours) in Business Studies
Joel Copp-Barton ist Senior Client Portfolio Manager im UK & European Equities Team. In dieser Funktion ist er dafür verantwortlich, die Anlagestrategien des Teams gegenüber Investoren zu repräsentieren.
Er begann seine Karriere in der Finanzbranche im Jahr 1998 bei Dresdner Kleinwort als Analyst für den paneuropäischen Transportsektor, bevor er in denselben Fachbereich zu Nomura wechselte.
Joel Copp-Barton kam im März 2012 als Product Director im European Equities Team zu Invesco.
Joel Copp-Barton verfügt über einen BA (Hons) in Betriebswirtschaftslehre der Manchester Metropolitan University.
Für Invesco tätig: 14 Jahre
Erfahrung: 28 Jahre
Standort: Henley-on-Thames
Team: Europäische Aktien