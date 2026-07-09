John Delano ist Senior Portfolio Manager im Global Equity Team von Invesco.

Herr Delano ist Invesco im Zuge der Fusion mit OppenheimerFunds im Jahr 2019 beigetreten. Er trat 2007 als Senior Research Analyst in das Growth Equity Investment Team von OppenheimerFunds mit dem Schwerpunkt zyklische und nichtzyklische Konsumwerte für Mid- und Large Cap Growth-Strategien ein. Im Jahr 2010 wurde er Mitglied des Global Equity Teams. Vor seiner Tätigkeit bei OppenheimerFunds arbeitete er bei Putnam Investments als Analyst für Large-Cap-Growth

mit den Schwerpunkten Hardware, Software und Telekommunikationsdienste. Im Rahmen seiner neunjährigen Tätigkeit bei Putnam Investments arbeitete er zudem als Derivateanalyst sowie als Aktienanalyst mit Schwerpunkt Einzelhandel. Davor war er Händler bei NationsBanc–CRT. Herr Delano ist seit 1998 in der Investmentbranche tätig.

Er hat einen BS-Abschluss in Bauingenieurwesen von der University of Virginia sowie einen MBA von der Duke University. Er hat die Chartered Financial Analyst® (CFA)-Zertifizierung.