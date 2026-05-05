John Pellegry

John wurde im November 2007 zum Senior Client Portfolio Manager des in Henley-on-Thames ansässigen Asian &Emerging Market Equities Teams ernannt. In dieser Funktion ist er dafür verantwortlich, die Anlagestrategien des Teams gegenüber Investoren zu vertreten.

Er begann seine Investmentkarriere 1996 bei der The Bank of New York in Brüssel. Anschließend war er für Crédit Agricole Indosuez sowie JPMorgan Chase in Luxemburg tätig, wo er verschiedene Funktionen im Bereich Global Custody übernahm. Anschließend wechselte er 2003 zu Invesco, wo er als Investment Communications Specialist tätig war.

Er hat einen BSc in Management von der University of Massachusetts, einen MBA von der McGill University und ist zertifizierter Chartered Financial Analyst (CFA).