Joy Budzinski ist Director of Equity Research im Main Street-Team von Invesco. In dieser Funktion verantwortet sie als Sektorspezialistin den Bereich Gesundheitswesen über alle Strategien des Teams hinweg.

Frau Budzinski ist dem Unternehmen im Zuge der Fusion mit OppenheimerFunds im Jahr 2019 beigetreten. Vor ihrem Wechsel zu OppenheimerFunds im Jahr 2009 war sie als Managerin für den Sektor Gesundheitswesen bei RS Investments und der Guardian Life Insurance Company tätig. Sie trat 2006 bei Guardian ein und wechselte nach der Übernahme von RS durch Guardian zu RS Investments. Vor ihrer Zeit bei Guardian war sie fünf Jahre lang in der Asset-Management-Sparte der Bank of New York (BNY) tätig, wo sie als Senior Equity Analyst für Aktien aus dem Gesundheitssektor zuständig war. Zuvor betreute Frau Budzinski Aktien aus dem Gesundheits- und Konsumgütersektor und war Co-Managerin eines Fonds bei Allianz of America. Zu Beginn ihrer Karriere war sie als Analystin und Portfolio-Managerin bei J.P. Morgan Chase tätig. Dort war sie für verschiedene Branchen zuständig, darunter Energie, Telekommunikation, Mischkonzerne und Versorgungsunternehmen.

Frau Budzinski hat einen BS-Abschluss in Finanzwesen der Rider University sowie einen MBA der Fairleigh Dickinson University.