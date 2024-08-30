GPR,Obligationen ITRCMDU
Invesco Global Total Return Bond Fund
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Fund Manager
MFin, CFA
Julien Eberhardt ist Fondsmanager im IFI Europe Team in Henley, Großbritannien.
Er begann seine Investmentkarriere im Jahr 2005 als Analyst bei Moody's. Zu Invesco kam er 2008 als Kreditanalyst. 2014 wurde er zum Fondsmanager ernannt. Er managt mehrere Kreditanlagen- und Total Return-Portfolios.
Julien Eberhardt ist Absolvent der École Supérieure de Commerce de Montpellier (Frankreich) und hat einen Master-Abschluss in Finanzwissenschaften von der Universität Montpellier (Frankreich). Er hält die CFA-Zertifizierung.
Jobtitel: Fondsmanager
Für Invesco tätig: 16 Jahre
Erfahrung: 19 Jahre
Standort: Henley-on-Thames
Team: Invesco Fixed Income
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