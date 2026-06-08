Matthew Chaldecott
Matthew Chaldecott ist Senior Client Portfolio Manager für IFI Europe.
Er ist Spezialist für globale und europäische Kredit-Strategien und bietet institutionellen und Wholesale-Kunden Analysen, Thought Leadership und Produktexpertise. Herr Chaldecott kam 2022 zu Invesco und ist seit 2007 in der Branche tätig, nachdem er zuvor bei Allianz Global Investors, Rogge Global Partners und AXA Investment Managers gearbeitet hat.
Er erwarb einen BA in Wirtschaftswissenschaften und Politikwissenschaften an der Columbia University. Er hält die CFA-Zertifizierung.