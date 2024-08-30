Michael Matthews
Michael Matthews ist Co-Leiter des Invesco Fixed Income Teams in Europa. In dieser Funktion leitet er das Team und verwaltet mehrere Unternehmensanleiheportfolios.
Michael Matthews begann seine Investmentkarriere im Jahr 1994 und gehört dem Team seit seiner Gründung im Jahr 1995 an. Nach anfänglicher Spezialisierung auf die Geld- und Devisenmarktaktivitäten des Teams konzentrierte er sich auf die Märkte für Staatsanleihen und Investment Grade-Anleihen. Er ist seit 2006 Fondsmanager.
Michael hat die Associate-Prüfungen der Association for Investment Management and Research (AIMR) bestanden.
Jobtitel: Co-Head of Invesco Fixed income Europe
Für Invesco tätig: 29 Jahre
Erfahrung: 29 Jahre
Standort: Henley-on-Thames
Team: Invesco Fixed Income