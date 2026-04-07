Nima Zarrabi ist stellvertretender Fondsmanager im UK & European Equities Team.

Er begann seine akademische Laufbahn als Dozent an der University of Essex und unterrichtete dort verschiedene Fächer im Bereich Finanzen und Ökonometrie, darunter Statistik, quantitative Methoden und Zeitreihenanalyse, sowohl auf Bachelor- als auch auf Masterniveau.

Seine Laufbahn bei Invesco begann er im Januar 2016 im Investment Risk Team. Aus seiner vorherigen Tätigkeit als Investment Risk Manager verfügt er über umfassende Erfahrung in der fortgeschrittenen quantitativen Analyse verschiedener Anlageklassen und Strategien. Im Juni 2021 wechselte er als Analyst in das UK Equities Team.

Nima Zarrabi promovierte 2016 an der University of Essex im Fach Finanzen (PhD) und erwarb 2012 einen Master of Science (MSc) in Finanzen und Investment. Er ist Gastdozent am King's College und an der Queen Mary University of London.