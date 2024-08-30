Oliver Collin kam im Juli 2014 als Analyst im European Equities Team in Henley, Großbritannien, zu Invesco und wurde im Dezember 2015 zum Fondsmanager ernannt. Im März 2023 wurde er neben John Surplice zum Co-Leiter des European Equities Teams ernannt. ​

Er begann seine Karriere im September 2000 als Graduate Trainee bei ING Barings, bevor er Mitglied des Institutional Equity Sales Teams wurde und sich auf europäische Mid Cap-Aktien spezialisierte. Im Januar 2006 wechselte er zur Berenberg Bank, wo er im institutionellen Vertrieb französischer Mid-Cap-Aktienstrategien tätig war. Im November 2010 ging er zu Exane BNP Paribas, wo er zuletzt das Pan European Mid Cap Sales Team leitete und im November 2011 zum Partner ernannt wurde.

Oliver Collin hat einen BSc (Honours) Abschluss in Wirtschafts- und& Politikwissenschaften von der London School of Economics.