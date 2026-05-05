Patrick Garvin kam im Januar 2011 zu Invesco und ist Senior Client Portfolio Manager im in Henley-on-Thames ansässigen Asian & Emerging Market Equity Team. In dieser Funktion ist er dafür verantwortlich , die Anlagestrategien des Teams gegenüber Investoren zu vertreten.

Er begann seine Karriere 2002 bei ABN AMRO, zunächst im Rahmen eines Traineeprogramms. Anschließend wechselte er als Marketinganalyst in das Research-Team für Pharma und Biotechnologie . Später wechselte er zu E*TRADE Financial und Knight Capital, wo er als Sales Trader tätig war. ​

Patrick Garvin besitzt einen Bachelorabschluss (BA) in Geschichte vom Trinity College Dublin sowie einen Masterabschluss (MSc) in International Management (Schwerpunkt Naher Osten und Nordafrika) von der SOAS University of London.