Patrick Garvin
Senior Client Portfolio Manager

Patrick Garvin

Zur Person

Patrick Garvin kam im Januar 2011 zu Invesco und ist Senior Client Portfolio Manager im in Henley-on-Thames ansässigen Asian & Emerging Market Equity  Team. In dieser Funktion ist er dafür  verantwortlich , die  Anlagestrategien  des Teams gegenüber Investoren zu vertreten.

Er begann seine Karriere 2002 bei ABN AMRO, zunächst im Rahmen eines Traineeprogramms. Anschließend wechselte er als Marketinganalyst in das Research-Team für Pharma und Biotechnologie . Später wechselte er zu E*TRADE Financial und Knight Capital, wo er als Sales Trader tätig war. ​

Patrick Garvin besitzt einen Bachelorabschluss (BA) in Geschichte vom Trinity College Dublin sowie einen Masterabschluss (MSc) in International Management (Schwerpunkt Naher Osten und Nordafrika) von der SOAS University of London.

Profil

Jobtitel: Senior Client Portfolio Manager
Für Invesco tätig: 15 Jahre
Erfahrung: 24 Jahre
Standort: Henley-on-Thames
Team: Asian and Emerging Market Equities