Patrick Garvin
Patrick Garvin kam im Januar 2011 zu Invesco und ist Senior Client Portfolio Manager im in Henley-on-Thames ansässigen Asian & Emerging Market Equity Team. In dieser Funktion ist er dafür verantwortlich , die Anlagestrategien des Teams gegenüber Investoren zu vertreten.
Er begann seine Karriere 2002 bei ABN AMRO, zunächst im Rahmen eines Traineeprogramms. Anschließend wechselte er als Marketinganalyst in das Research-Team für Pharma und Biotechnologie . Später wechselte er zu E*TRADE Financial und Knight Capital, wo er als Sales Trader tätig war.
Patrick Garvin besitzt einen Bachelorabschluss (BA) in Geschichte vom Trinity College Dublin sowie einen Masterabschluss (MSc) in International Management (Schwerpunkt Naher Osten und Nordafrika) von der SOAS University of London.
Jobtitel: Senior Client Portfolio Manager
Für Invesco tätig: 15 Jahre
Erfahrung: 24 Jahre
Standort: Henley-on-Thames
Team: Asian and Emerging Market Equities