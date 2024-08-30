Paul Mueller kam 2003 als Portfoliomanager für Enhanced Liquidity-Strategien zu Invesco und übernahm 2004 die Verantwortung für weitere langfristige globale Anleihestrategien im Rahmen institutioneller Einzelmandate. Im Juli 2014 wechselte er zum Invesco Global Liquidity Team und übernahm als Senior Portfolio Manager die Verantwortung für das Management von auf Euro, US-Dollar und Pfund Sterling lautenden Geldmarktfonds.

Bevor er zu Invesco kam, qualifizierte sich Paul Mueller 1993 während seiner Tätigkeit für den Londoner Stadtbezirk Hillingdon als Chartered Public Finance Accountant (CPFA). Im Jahr 1995 wechselte er zu UBS Corporate Finance, wo er britische lokale Behörden zu Umschuldungen und Fondsmanager-Ernennungen beriet. Im Jahr 1997 wurde der Bereich von Capita Services übernommen, wo Paul Mueller schließlich die Leitung des Anlageberatungsgeschäfts übernahm.

Paul Mueller hat einen BA (Hons)-Abschluss in Rechnungswesen, Finanzwissenschaften und Volkswirtschaftslehre von der Essex University. Außerdem hält er das Investment Management Certificate der CFA Society of the UK und ist Mitglied der Society of Technical Analysts.