Robert Neilson ist Co-Leiter von Business Strategies für IFI EMEA.

Er ist für die Unterstützung marktorientierter Geschäftseinheiten auf unserer globalen Investmentplattform zuständig und koordiniert dabei neue Produktauflegungen und optimiert bestehende Produkte.

Zuvor war er als Leiter des Managementteams für das globale (ohne USA) Kundenportfolio in London tätig und repräsentierte in dieser Funktion die „Invesco Fixed Income“-Investmentstrategien gegenüber Kunden. Dabei repräsentierte er sowohl Aktien- als auch Anleihestrategien gegenüber Kunden in Nordamerika, Asien und Europa. Er begann seinen beruflichen Werdegang 1995 bei NatWest Markets, wo er Analysen zu Aktienerträgen veröffentlichte. Im Jahr 1998 baute er dann eine Abteilung für Peer-Group-Benchmarking bei Lipper Europe auf.

Vor seinem Eintritt bei Invesco im Jahr 2008 war er für globale, europäische und auf absolute Renditen ausgerichtete Aktien- und Anleihestrategien für Fidelity Investments und Pioneer Investments zuständig. Er verfügt über einen BA (Hons) im Banken-, Versicherungs- und Finanzwesen von der University of Wales, Bangor, und ist seit 2004 CFA Charterholder.