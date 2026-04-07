Siddharth Shah ist Client Portfolio Manager für das Global Equities Team mit Sitz in Henley. In dieser Funktion verantwortet er die Vertretung der Anlagestrategien des Teams gegenüber Anlegern.

Er begann seine Karriere bei Invesco im September 2017 als Analyst in der Performance- und Risikofunktion. Im Dezember 2018 wurde er Product Manager für das European Equities Team und später Investment Communications Manager. Siddharth Shah kam im März 2023 als Product Director zum Global Equities Team mit Sitz in Henley. Vor Invesco war er bei M&G Investments und Fisher Investments tätig. Dort entwickelte er ein fundiertes Verständnis für Performance, Attribution und Risikomanagement.

Siddharth Shah hat einen BSc in Investment & Financial Risk Management von der Cass Business School. Zudem hat er alle Stufen des IMC sowie des CFA-Programms erfolgreich absolviert und ist CFA Charterholder.