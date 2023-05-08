Stephanie Butcher ist Senior Managing Director & Co-Head of Investments bei Invesco. In dieser Funktion ist sie zusammen mit Tony Wong für die Sicherstellung der optimalen Nutzung unserer globalen Investmentplattform und reibungslosen Zusammenarbeit zwischen unserer Investmentorganisation und den Vertriebs- und Support-Funktionen verantwortlich. Ausserdem beaufsichtigen beide zusammen die Investmentperformance und Qualität unserer sechs globalen Investmentteams.

Stephanie Butcher ist seit 2003 bei Invesco, auf europäische Dividendenaktien spezialisiert und für mehrere europäische Aktienportfolios verantwortlich. Vor ihrer jetzigen Tätigkeit war sie Chief Investment Officer (CIO) des Henley Investment Centre, wo sie die Leitung und Aufsicht über die Aktien-, Fixed Income- und Multi-Asset-Funktionen innehatte. Stephanie Butcher begann ihre Investmentkarriere bei Lazard Asset Management, bevor sie 1997 zu Aberdeen Asset Management wechselte.

Sie hat einen Master-Abschluss in Geschichtswissenschaften von der Universität Cambridge. Ausserdem hält sie die AIIMR-Zertifizierung der Association for Investment Management and Research (heute CFA Institute).