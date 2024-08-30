Steve Smith
BSc (Honours) in Business Administration
Steve Smith wurde Ende 2022 Fondsmanager im European Equities Team in Henley, Großbritannien.
Er begann seine Karriere bei Invesco im September 2015 als Analyst für das European Equities Team, nachdem er bereits während eines Praktikums im Jahr 2014 sechs Monate im Team verbracht hatte.
Steve Smith hat einen BSc (Hons)-Abschluss in Betriebswirtschaftslehre von der University of Bath, der einen akkreditierten Aufenthalt an der Copenhagen Business School beinhaltete.
Jobtitel: European Equities Fund Manager
Für Invesco tätig: 9 Jahre
Erfahrung: 9 Jahre
Standort: Henley-on-Thames
Team: Invesco European Equities