Thomas Moore
MBA, CFA
Thomas Moore ist Co-Leiter des IFI Europe Teams mit Sitz in Henley, Großbritannien.
Er begann seine Karriere im Jahr 1999 als Unternehmensberater mit Schwerpunkt US-amerikanische und internationale Anleihemärkte. Im Jahr 2004 ging er zu Morgan Stanley, wo er leitende Positionen im Anleihenbereich innehatte und im Jahr 2011 zum Head of European Credit Analytics ernannt wurde. Im Jahr 2016 trat er dem Fixed Income Team von Invesco in Henley, Großbritannien, als Senior Credit Analyst bei. Seit 2017 ist er als Fondsmanager mit den Schwerpunkten Hochzins- und Investment Grade-Anleihenportfolios tätig.
Thomas Moore hat Studienabschlüsse von den Universitäten Harvard und Oxford sowie einen MBA von der Columbia Business School. Er ist zertifizierter Chartered Financial Analyst (CFA).
Jobtitel: Co-Head of Invesco Fixed Income Europe
Für Invesco tätig: 8 Jahre
Erfahrung: 25 Jahre
Standort: Henley-on-Thames
Team: Invesco Fixed Income