Tony Roberts
Fund Manager
Zur Person
Tony kam im April 2000 zu Invesco und ist Fondsmanager für das in Henley ansässige Team Asian Emerging Market Equities, das die Aktienmandate für den asiatisch-pazifischen Raum mitverwaltet.
Er begann seine Investmentkarriere im Jahr 1995 als Analyst und Fondsmanager bei Clerical Medical, nachdem er zwei Jahre bei Godwins, einer auf aktuarielle Beratung spezialisierten Firma, gearbeitet hatte.
Tony Roberts hat einen BSc (Honours)-Abschluss in Mathematik von der Southampton University und ist Mitglied der CFA Society of the UK.
Profil
Jobtitel: Asian & Emerging Market Equities Fund Manager
Für Invesco tätig: 23 Jahre
Erfahrung: 28 Jahre
Standort: Henley-on-Thames
Team: Asian and Emerging Market Equities