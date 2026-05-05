Zoe Dunkley
Zoe Dunkley wurde im April 2023 &zum Client Portfolio Manager des in Henley-on-Thames ansässigen Asian &Emerging Market Equities Teams ernannt und ist dafür verantwortlich, die Anlagestrategien des Teams gegenüber Investoren zu vertreten.
Sie begann ihre Karriere bei Invesco im September 2019 in der Abteilung Product Development. Dort war sie für die Umsetzung von Produkten sowie für die Produktpreisgestaltung in der Region EMEA verantwortlich.
Zoe Dunkley hat einen Bsc (Hons) in Wirtschaftswissenschaften von der University of Warwick und ist zertifizierte Chartered Financial Analyst (CFA).
Jobtitel: Client Portfolio Manager
Für Invesco tätig: 4 Jahre
Erfahrung: 4 Jahre
Standort: Henley-on-Thames
Team: Asian and Emerging Market Equities