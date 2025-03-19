James Matthews
BA in French and Italian and a CFA charterholder
James Matthews ist Fondsmanager für Global Small Cap Equities (EMEA) und verwaltet mehrere europäische Small Cap-Portfolios.
Er verfügt über umfangreiche Erfahrung an den europäischen und globalen Aktienmärkten. Seine Karriere begann er im Jahr 2000 im britischen Vertrieb bei Dresdner Kleinwort, bevor er 2006 zum europaweiten Vertrieb bei Morgan Stanley wechselte. Im Jahr 2009 wechselte in den Bereich Europäische Aktien von Unicredit, bevor er 2012 zu Berenberg ging, wo er sich auf den Ausbau der globalen und US-amerikanischen Aktienpräsenz des Unternehmens konzentrierte.
Matthews kam im Januar 2018 als Senior Analyst im European Equities Team zu Invesco, und wurde Ende 2020 zum Fondsmanager ernannt.
James Matthews ist CFA Charterholder und hat einen BA-Abschluss in Französisch und Italienisch von der University of Bristol.
Jobtitel: European Small Cap Equities Fund Manager
Für Invesco tätig: 6 Jahre
Erfahrung: 24 Jahre
Standort: Henley-on-Thames
Team: Global Small Cap Team