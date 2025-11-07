John Burrello
CFA® & CAIA®
John Burrello ist Senior Portfolio Manager im Global Strategies Team von Invesco, das derivativbasierte Anlagestrategien entwickelt und verwaltet. In dieser Funktion konzentriert er sich auf ergebnisorientierte Aktien- und Multi-Asset-Anlagestrategien, darunter optionsbasierte Erträge, Hedging-Strategien, Asset-Allokation, Rohstoffe und Global Macro.
Herr Burrello begann seine Tätigkeit bei Invesco im Jahr 2012 als Senior Derivatives Trader für optionsbasierte Strategien und Kapitalmarktlösungen. Im Jahr 2016 wechselte er zum heutigen Global Strategies Team. Vor seinem Eintritt in das Unternehmen war er Partner bei Continental Advisors, einem in Chicago ansässigen Hedgefonds, wo er sich auf Aktienresearch, derivatives Risikomanagement und Portfoliokonstruktion spezialisierte. Herr Burrello begann seine Karriere im Investmentmanagement 1999 bei UBS O'Connor.
Herr Burrello hat einen BA-Abschluss der Indiana University. Er ist Chartered Financial Analyst (CFA) und Mitglied der CFA Society of Atlanta. Er ist außerdem Chartered Alternative Investment Analyst® (CAIA) und war Gründungsmitglied der CAIA Atlanta.
Jobtitel: Senior Portfolio Manager
Für Invesco tätig: 13 Jahre
Erfahrung 26 Jahre
Standort: Atlanta
Team: Invesco Global Strategies Team