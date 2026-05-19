Análisis

¿En qué se diferencian los índices MSCI World y FTSE All-World?

19 de mayo de 2026
Invesco
Globos terráqueos en una tienda

Principales conclusiones

Índices bursátiles

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Un índice bursátil reproduce la evolución de un conjunto de acciones agrupadas por tamaño de empresa, país, sector o algún otro factor.

MSCI World Index

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El MSCI World Index está compuesto por 1.311 acciones de gran y mediana capitalización de 23 países desarrollados de todo el mundo.

FTSE All-World Index

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Por su parte, el FTSE All-World incluye 4.264 acciones de gran y mediana capitalización de aproximadamente 50 mercados desarrollados y emergentes.

Aunque, a primera vista, parezcan abarcar el mismo ámbito financiero, la mayoría de los índices bursátiles presentan un perfil único. Tanto el MSCI World Index como el FTSE All-World Index reflejan la evolución del mercado bursátil mundial. Sin embargo, cada uno lo hace a su manera. Conocer sus similitudes y diferencias entre ellos puede ayudarte a tomar mejores decisiones para tu cartera.

¿Qué es un índice bursátil?

Un índice bursátil reproduce la evolución de un determinado conjunto de acciones. Dichas acciones pueden agruparse por tamaño de empresa, país, sector o algún otro factor. Los criterios del índice pueden ser amplios o específicos, y la lista de ellos, larga o corta. Lo importante es que las empresas se ajusten a los parámetros definidos y que dichos parámetros se mantengan coherentes. Los inversores no pueden invertir directamente en un índice. Sin embargo, existen productos, como los fondos cotizados (ETFs) —que son inversiones individuales que cotizan en las bolsas de valores y ofrecen exposición a una cesta de activos— cuyo objetivo es proporcionar a los inversores la rentabilidad de un determinado índice, tras la deducción de las comisiones aplicables.

¿Qué es el MSCI World Index? ¿Qué es el FTSE All-World Index?
El índice MSCI World es un índice bursátil global que sigue la evolución de 1.311 compañías de 23 países, todos ellos considerados mercados desarrollados. El índice FTSE All-World es un índice bursátil global que incluye 4.264 valores de cerca de 50 países, abarcando tanto mercados desarrollados como emergentes. 

¿En qué se parecen el MSCI World Index y el FTSE All-World Index?

  • Ambos están ponderados por capitalización bursátil , lo que quiere decir que las empresas más grandes tienen un mayor peso en ellos.
  • Puesto que las grandes empresas a nivel global suelen encuadrarse en el ámbito de la tecnología, actualmente (a fecha de marzo de 2026) la ponderación de ambos índices se inclina hacia los gigantes tecnológicos.
  • Ambos invierten en acciones de gran y mediana capitalización, es decir, en compañías consolidadas con un alto valor de mercado, así como en medianas empresas que aún se encuentran en fase de crecimiento.
  • A día de hoy (a fecha de marzo de 2026), Estados Unidos, Japón y el Reino Unido son los países con mayor representación en ambos índices.

¿En qué se diferencian el MSCI World Index y el FTSE All-World Index?

La diferencia fundamental radica en su enfoque a la hora de invertir en mercados desarrollados (es decir, países con economías más avanzadas y mercados de capital más maduros) y en mercados emergentes (o, lo que es lo mismo, países en desarrollo que se encuentran en proceso de transición hacia economías avanzadas).

  • El MSCI World solo invierte en mercados desarrollados y, por lo tanto, no incluye empresas de China, India y Brasil, por ejemplo.
  • Por su parte, el FTSE All-World reproduce la evolución de los mercados tanto desarrollados como emergentes. Gracias a este alcance más amplio, invierte en muchas más empresas de muchos más países que el MSCI World.

¿Qué enfoque es mejor?

Mientras que algunos años el MSCI World ha obtenido mejores resultados, otros ha sido el FTSE All-World el que ha registrado la mayor rentabilidad. Los mercados emergentes tienden a ser más volátiles que los desarrollados, y pueden presentar una mayor inestabilidad política y económica. En cambio, también pueden experimentar periodos de extraordinario crecimiento gracias a tendencias como la rápida industrialización, el aumento del consumo entre la clase media y unas poblaciones más jóvenes. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta de qué enfoque es "mejor" dependerá exclusivamente de los objetivos y la tolerancia al riesgo de cada cliente.

¿Cómo pueden los inversores acceder a cada índice?

Aunque no es posible comprar directamente participaciones en un índice, los inversores pueden invertir en fondos cotizados que reproducen su evolución, como por ejemplo:

  • Consideraciones de riesgo

    Para conocer toda la información sobre los riesgos, consulta la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. El valor de las inversiones y el de cualquier renta fluctuará (en parte como consecuencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio) y es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido. Es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido.

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    La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. Los instrumentos que ofrecen exposición a materias primas suelen considerarse de alto riesgo, lo que significa que hay más probabilidades de que el valor de estos instrumentos experimente grandes fluctuaciones. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que preste servicios tales como custodia de activos o actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos, puede exponer al fondo a pérdidas financieras. El valor de las acciones y de los valores relacionados con la renta variable puede verse afectado por una serie de factores, incluidas las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y del mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de swaps para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la del índice de referencia. El rendimiento del Fondo puede verse afectado negativamente por variaciones en los tipos de cambio entre la moneda base del Fondo y las monedas a las que está expuesto el Fondo. El fondo invierte en una región geográfica concreta, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del fondo respecto a un fondo con un mandato de inversión geográfico más amplio.

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    El fondo puede estar expuesto al riesgo de que el prestatario incumpla su obligación de devolver los valores al final del período del préstamo y de no poder vender la garantía que se le proporcionó si el prestatario incumple. El valor de las acciones y de los valores relacionados con la renta variable puede verse afectado por una serie de factores, incluidas las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y del mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El rendimiento del Fondo puede verse afectado negativamente por variaciones en los tipos de cambio entre la moneda base del Fondo y las monedas a las que está expuesto el Fondo. El fondo puede utilizar Stock Connect para acceder a acciones tipo A de China que se negocian en China continental. Esto puede dar lugar a un riesgo adicional de liquidez y a riesgos operativos, incluidos los riesgos de liquidación e impago, riesgo regulatorio y riesgo de fallo del sistema.

    Información importante

    Esta comunicación de marketing es para uso en España. Los inversores deben leer los documentos legales antes de invertir. Datos a 30 de abril de 2026, salvo mención expresa. El presente es material de marketing y no asesoramiento financiero. No pretende ser una recomendación de compra o venta de ninguna clase de activos, valores o estrategias en particular. Por lo tanto, no son aplicables los requisitos normativos que exigen la imparcialidad de las recomendaciones de inversión/estrategia de inversión, ni las prohibiciones de negociar antes de su publicación. Inversores particulares: Si los inversores no tienen claro si este producto se ajusta a sus necesidades, deben solicitar asesoramiento financiero profesional. Los puntos de vista y opiniones se basan en las condiciones actuales del mercado y están sujetos a cambios. Para más información sobre nuestros fondos y los riesgos correspondientes, consulte los documentos de datos fundamentales (en los idiomas locales) y el folleto (en inglés), así como los informes financieros, disponibles en www.invesco.eu. Un resumen de los derechos de los inversores está disponible en Inglés en www.invesco.com/ie-manco/en/home.html. La sociedad gestora puede rescindir los acuerdos de comercialización. Habitualmente, no se puede volver a vender directamente a los fondos cotizados UCITS las participaciones/acciones de ETF con estatus UCITS adquiridas en el mercado secundario. Los inversores deben comprar y vender participaciones/acciones en un mercado secundario con la asistencia de un intermediario (por ejemplo, una agencia o sociedad de valores) y, al hacerlo, podrían incurrir en gastos. Además, puede que los inversores paguen un importe superior al valor liquidativo vigente al comprar participaciones/acciones y reciban un importe inferior al valor liquidativo vigente al venderlas. Para consultar todos los objetivos y la política de inversión, consulte el folleto actual. No todas las clases de acciones de este fondo pueden estar disponibles para la venta pública en todas las jurisdicciones y no todas las clases de acciones son iguales ni se adaptan necesariamente a todos los inversores. Invesco FTSE All-World UCITS ETF (el “Fondo”) ha sido desarrollado exclusivamente por Invesco. El Fondo no está en modo alguno vinculado ni patrocinado, respaldado, vendido o promovido por London Stock Exchange Group plc ni por sus sociedades del grupo (conjuntamente, el “Grupo LSE”). FTSE Russell es una denominación comercial de determinadas sociedades del Grupo LSE. Todos los derechos sobre el índice FTSE All-World (el “Índice”) pertenecen a la correspondiente sociedad del Grupo LSE titular del mismo. FTSE® e ICB® son marcas registradas de la sociedad correspondiente del Grupo LSE y su uso por otras sociedades del Grupo LSE se realiza bajo licencia. El Índice es calculado por, o en nombre de, FTSE International Limited o por sus filiales, agentes o socios. El Grupo LSE no asume responsabilidad alguna frente a terceros derivada de (a) el uso de, la confianza depositada en, o cualquier error en el Índice, o (b) la inversión en o la operativa del Fondo. El Grupo LSE no garantiza ni formula declaración, predicción o recomendación alguna en relación con los resultados que puedan obtenerse del Fondo ni sobre la idoneidad del Índice para el uso que Invesco haga del mismo. Los fondos o valores a los que aquí se hace referencia no están patrocinados, respaldados ni promovidos por MSCI Inc. (“MSCI”), y MSCI no asume responsabilidad alguna respecto a dichos fondos o valores ni a cualquier índice en el que se basen. El folleto contiene una descripción más detallada de la relación limitada entre MSCI, Invesco y los fondos correspondientes. Invesco Investment Management Limited, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ireland. Regulado por Central Bank, Ireland. 

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