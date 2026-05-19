¿En qué se diferencian los índices MSCI World y FTSE All-World?

Aunque, a primera vista, parezcan abarcar el mismo ámbito financiero, la mayoría de los índices bursátiles presentan un perfil único. Tanto el MSCI World Index como el FTSE All-World Index reflejan la evolución del mercado bursátil mundial. Sin embargo, cada uno lo hace a su manera. Conocer sus similitudes y diferencias entre ellos puede ayudarte a tomar mejores decisiones para tu cartera.

¿Qué es un índice bursátil?

Un índice bursátil reproduce la evolución de un determinado conjunto de acciones. Dichas acciones pueden agruparse por tamaño de empresa, país, sector o algún otro factor. Los criterios del índice pueden ser amplios o específicos, y la lista de ellos, larga o corta. Lo importante es que las empresas se ajusten a los parámetros definidos y que dichos parámetros se mantengan coherentes. Los inversores no pueden invertir directamente en un índice. Sin embargo, existen productos, como los fondos cotizados (ETFs) —que son inversiones individuales que cotizan en las bolsas de valores y ofrecen exposición a una cesta de activos— cuyo objetivo es proporcionar a los inversores la rentabilidad de un determinado índice, tras la deducción de las comisiones aplicables.