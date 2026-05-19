¿En qué se diferencian los índices MSCI World y FTSE All-World?
Principales conclusiones
Índices bursátiles
Un índice bursátil reproduce la evolución de un conjunto de acciones agrupadas por tamaño de empresa, país, sector o algún otro factor.
MSCI World Index
El MSCI World Index está compuesto por 1.311 acciones de gran y mediana capitalización de 23 países desarrollados de todo el mundo.
FTSE All-World Index
Por su parte, el FTSE All-World incluye 4.264 acciones de gran y mediana capitalización de aproximadamente 50 mercados desarrollados y emergentes.
Aunque, a primera vista, parezcan abarcar el mismo ámbito financiero, la mayoría de los índices bursátiles presentan un perfil único. Tanto el MSCI World Index como el FTSE All-World Index reflejan la evolución del mercado bursátil mundial. Sin embargo, cada uno lo hace a su manera. Conocer sus similitudes y diferencias entre ellos puede ayudarte a tomar mejores decisiones para tu cartera.
¿Qué es un índice bursátil?
Un índice bursátil reproduce la evolución de un determinado conjunto de acciones. Dichas acciones pueden agruparse por tamaño de empresa, país, sector o algún otro factor. Los criterios del índice pueden ser amplios o específicos, y la lista de ellos, larga o corta. Lo importante es que las empresas se ajusten a los parámetros definidos y que dichos parámetros se mantengan coherentes. Los inversores no pueden invertir directamente en un índice. Sin embargo, existen productos, como los fondos cotizados (ETFs) —que son inversiones individuales que cotizan en las bolsas de valores y ofrecen exposición a una cesta de activos— cuyo objetivo es proporcionar a los inversores la rentabilidad de un determinado índice, tras la deducción de las comisiones aplicables.
|¿Qué es el MSCI World Index?
|¿Qué es el FTSE All-World Index?
|El índice MSCI World es un índice bursátil global que sigue la evolución de 1.311 compañías de 23 países, todos ellos considerados mercados desarrollados.
|El índice FTSE All-World es un índice bursátil global que incluye 4.264 valores de cerca de 50 países, abarcando tanto mercados desarrollados como emergentes.
¿En qué se parecen el MSCI World Index y el FTSE All-World Index?
- Ambos están ponderados por capitalización bursátil , lo que quiere decir que las empresas más grandes tienen un mayor peso en ellos.
- Puesto que las grandes empresas a nivel global suelen encuadrarse en el ámbito de la tecnología, actualmente (a fecha de marzo de 2026) la ponderación de ambos índices se inclina hacia los gigantes tecnológicos.
- Ambos invierten en acciones de gran y mediana capitalización, es decir, en compañías consolidadas con un alto valor de mercado, así como en medianas empresas que aún se encuentran en fase de crecimiento.
- A día de hoy (a fecha de marzo de 2026), Estados Unidos, Japón y el Reino Unido son los países con mayor representación en ambos índices.
¿En qué se diferencian el MSCI World Index y el FTSE All-World Index?
La diferencia fundamental radica en su enfoque a la hora de invertir en mercados desarrollados (es decir, países con economías más avanzadas y mercados de capital más maduros) y en mercados emergentes (o, lo que es lo mismo, países en desarrollo que se encuentran en proceso de transición hacia economías avanzadas).
- El MSCI World solo invierte en mercados desarrollados y, por lo tanto, no incluye empresas de China, India y Brasil, por ejemplo.
- Por su parte, el FTSE All-World reproduce la evolución de los mercados tanto desarrollados como emergentes. Gracias a este alcance más amplio, invierte en muchas más empresas de muchos más países que el MSCI World.
¿Qué enfoque es mejor?
Mientras que algunos años el MSCI World ha obtenido mejores resultados, otros ha sido el FTSE All-World el que ha registrado la mayor rentabilidad. Los mercados emergentes tienden a ser más volátiles que los desarrollados, y pueden presentar una mayor inestabilidad política y económica. En cambio, también pueden experimentar periodos de extraordinario crecimiento gracias a tendencias como la rápida industrialización, el aumento del consumo entre la clase media y unas poblaciones más jóvenes. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta de qué enfoque es "mejor" dependerá exclusivamente de los objetivos y la tolerancia al riesgo de cada cliente.
¿Cómo pueden los inversores acceder a cada índice?
Aunque no es posible comprar directamente participaciones en un índice, los inversores pueden invertir en fondos cotizados que reproducen su evolución, como por ejemplo: