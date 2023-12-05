2024年投資展望 - 亞洲股票
亞洲大部分市場都成功跨過了疫情的考驗，有關影響已於年內逐漸平息。此外，通脹風險已見緩解，區內的利率緊縮週期或接近尾聲。
我們相信，歐洲及北美通脹將繼續放緩，因此政策制定者將開始減息，而歐洲可能率先行動，因為其增長前景更為黯淡。
在我們看來，中國經濟增長可能會於2024年上半年放緩，但下半年應會改善。我們預期當局將扶持房地產行業。
鑑於減息時間表仍不明確，年初市場或有所波動。不過，我們預期一旦時間表日漸明朗，風險資產將可受惠。
增長和通脹：歐洲和北美各國央行一直試圖透過足夠幅度的加息取得兩者的平衡，從而在抑制通脹的同時又不會導致經濟衰退。步入2024年之際，我們預期全球經濟會有小幅放緩，通脹將逐漸減速，從而為年中前後實施減息鋪路。這應可推動全球經濟復甦，並助力風險資產於下半年的表現。
近兩年來，世界多國央行一直在透過加息對抗通脹。但全球經濟依然相當有韌性，尤其是美國。我們於2024年的投資展望中分析了增長韌性與通脹粘性之間的平衡。
我們預期，全球經濟增長將於上半年有所放緩。而且，我們相信通脹將繼續曲折下行。到2024年底，我們預計美國通脹按年升幅將顯著低於3%，歐元區及英國通脹亦將大幅靠近目標。
隨著增長及通脹雙雙減速，我們預期各國央行將開始減息，這應推動經濟於下半年迎來復甦，並助力風險資產重拾升勢。如欲了解更多有關基本情境及另類投資情境的分析，請參閱2024年年度投資展望。
政策制定者於最近兩年致力透過加息打擊通脹，我們預期，未來一年北美及歐洲地區的通脹會經歷有所起伏但持續的放緩。到2024年底，我們預計美國通脹按年升幅將遠低於3%，歐元區及英國通脹亦將大幅靠近目標。請觀看視頻了解首席環球市場策略師Kristina Hooper更多的見解。
視頻時長：1:26 分
我們預期歐洲及北美將結束加息並由此開始減息，但中國的處境截然不同。了解有關2024年基本情境及兩種另類投資情境的詳細分析。
儘管過去兩年政策迅速收緊，但北美、歐元區和英國近期才開始顯現放緩跡象。步入2024年之際，我們預期經濟增長將小幅放緩，此等經濟體將於上半年經歷幾經波折的著陸。我們相信，通脹將繼續放緩（儘管過程曲折），政策制定者將因應開始減息，而歐洲可能率先行動，因為其增長前景更為黯淡。我們相信，經濟增長將在2024年下半年再度加速，並將由美國帶頭，風險資產應可重拾升勢。
中國所處的經濟週期階段截然不同。放寬新冠疫情限制政策曾在一定程度上推動中國的經濟增長，但部分被全球經濟增長放緩、財政政策支持不及預期及國內房地產市場疲軟所抵銷。在我們看來，中國經濟增長可能會於2024年上半年放緩，但下半年應會改善。我們預期，中國當局將利用財政政策穩增長，同時透過更具針對性的措施扶持房地產行業，由此安撫市場情緒並提振市場信心。
日本於數十年來首次遭遇通脹持續上升。我們預期，鑑於通脹上升的可持續性仍存在諸多不明朗因素，日本央行可能不會採取實質性的緊縮政策，但2024年上半年可能會開始略微收緊政策。
於平衡增長與通脹的過程中，經濟可能向任何一側搖擺。以下是兩種需要考慮的另類投資情境：
近期的地緣政治事件，包括俄羅斯入侵烏克蘭、中東戰爭及台灣緊張局勢持續，為全球市場更添不明朗因素。此外，美國政局不甚明朗亦加劇了有關其財政可持續性的憂慮，政府或再度停擺甚至可能違約。與此同時，許多主要經濟體的財政條件迅速收緊，引發有關潛在金融事故的擔憂。我們的基本情境假設這些因素不會造成影響，但我們知道其會對我們的前景帶來風險。
我們對股票、固定收益及另類投資部門的投資組合經理進行了調查，由此了解其對未來一年的預期。以下為投資組合經理認為的風險和機遇。
股票方面，我們認為新興市場潛力最大，但美國以外的已發展市場股票亦看似吸引。我們預計價值股、週期股及小型股將表現出色。板塊方面，我們傾向於副消費品（有望受惠於經濟復甦）及科技（隨著利率下降，盈利倍數可能增長）板塊。
我們傾向於高質素信貸及長存續期，而且隨著通脹持續放緩，我們預期名義債券將表現出色。我們相信，隨著市場預期聯儲局將會減息，美元將會走軟，由此推動非美元外匯跑贏美元。我們更傾向於新興市場當地債務，因其應可受惠於美元走軟。
私募資產方面，目前直接貸款較為吸引，因該資產類別收益率高企、具有浮息性質且借款人條款及保障措施有利。明年違約率預期溫和亦為不良貸款跑贏鋪路。
我們更傾向於透過商業房地產貸款投資於房地產市場，這可填補近期地區銀行業破產事件造成的融資缺口。儘管利率上升可能繼續令房地產資產承壓，但受惠於不同行業及市場的部分強勁表現，基本因素向好。
談及私募股權，我們看好專注於現金交易的資產，原因是我們認為成長股公司有機會向以往一直尋求上市的私企提供資本。
因應經濟復甦的預期，我們預計週期性 商品，尤其是工業金屬，將於明年早段表現出色。不過，考慮到地緣政治風險加劇，我們認為黃金應於一段時期內保持強勁表現。
2024年投資展望 - 亞洲股票
亞洲大部分市場都成功跨過了疫情的考驗，有關影響已於年內逐漸平息。此外，通脹風險已見緩解，區內的利率緊縮週期或接近尾聲。
2024年投資展望 - 中國股票
2023年，中國市場跌宕起伏，增長勢頭不甚明朗。我們相信，儘管中國仍面臨宏觀不利因素，但經濟有望逐步復甦。
2024年投資展望 – 亞洲固定收益：投資級別
強而有力的政府支持和獲得低成本融資對於 2024 年亞洲信貸至關重要。
2024年投資展望 – 亞洲固定收益：高收益
我們相信，在避免信用事件的同時創造穩定收入將再次成為 2024 年亞洲高收益的關鍵策略。
2024年投資展望 – 亞洲固定收益：新興市場
2023年的強勁表現使得亞洲新興市場主權債券相當昂貴，當前息差水平亦很緊絀。我們可能會在新的一年看到部分有利條件的轉變。
2024年投資展望 – 亞洲固定收益：ESG
亞洲固定收益領域的ESG投資保持穩定，亞洲於推動氣候轉型，進而幫助全球實現1.5度目標方面發揮著獨特的作用。
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