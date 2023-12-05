近兩年來，世界多國央行一直在透過加息對抗通脹。但全球經濟依然相當有韌性，尤其是美國。我們於2024年的投資展望中分析了增長韌性與通脹粘性之間的平衡。



我們預期，全球經濟增長將於上半年有所放緩。而且，我們相信通脹將繼續曲折下行。到2024年底，我們預計美國通脹按年升幅將顯著低於3%，歐元區及英國通脹亦將大幅靠近目標。

隨著增長及通脹雙雙減速，我們預期各國央行將開始減息，這應推動經濟於下半年迎來復甦，並助力風險資產重拾升勢。如欲了解更多有關基本情境及另類投資情境的分析，請參閱2024年年度投資展望。