景順環球股票收益優勢基金
發掘環球股市增長機遇，爭取具吸引力收益潛力的同時，致力控制下行風險。
基金特色
資料來源：景順，截至2026年7月31日。
四大收益來源
資料來源：景順，截至2026年7月31日。
投資組合特徵
資料來源：景順，截至2026年7月31日。投資組合權重及配置或有變動，恕不通知。各部分權重四捨五入至小數點後第一位或第二位；因此各部分權重相加總和可能不等於100%。
派息資料*
*旨在每月派息，派息並不保證。每月派息-1股份及總收入入股份之派息可從股本中分派。(請注意「重要提示」註一及／或註二)
|擬分配頻率
|記錄日
|每股派息
|年息率 (%)
|
A(美元)每月派息-1股份
|
每月
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03/08/26
|
0.0800
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7.38
|
A(港元)每月派息-1股份
|
每月
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03/08/26
|
0.7910
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7.31
|
A(人民幣對沖)每月派息-1股份
|
每月
|
03/08/26
|
0.7450
|
7.73
|
A(英鎊對沖)每月派息-1股
|
每月
|
03/08/26
|
0.0720
|
7.47
|
A(歐元對沖)每月派息-1股
|
每月
|
03/08/26
|
0.0710
|
7.70
|
A(澳元對沖)每月派息-1股份
|
每月
|
03/08/26
|
0.0710
|
7.52
|
A(日圓對沖)每月派息-1股份
|
每月
|
03/08/26
|
35.0000
|
3.94
|
A(加元對沖)每月派息-1股份
|
每月
|
03/08/26
|
0.0520
|
5.92
資料來源：景順，截至2026年7月31日。過去的表現不能保證未來的回報。自2025年11月30日起，年息率計算方式已更新，年化股息（%）將按「(1 + 每單位派息 ÷ 除息日資產淨值) 的派息頻率次方」減 1 的公式（以除息日計算）。在派息後，基金的資產淨值或會於除息日下跌；派息頻率包括：每月 12 次、每季 4 次、每半年 2 次及每年 1 次。所有低於50美元/50歐元/50澳元/400港元/400人民幣/40英鎊/5,000日圓/50加元的派息將會自動用於購買同類別的額外單位。正派息率並不意味著正回報。
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(852) 3191 8282
星期一至星期五: 上午九時至下午六時