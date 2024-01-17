焦點基金

景順環球股票收益優勢基金

發掘環球股市增長機遇，爭取具吸引力收益潛力的同時，致力控制下行風險。

以低波幅獲取穩定高收益

    • 本基金主要投資於環球股本證券及股票掛鈎票據組成的多元化投資組合，旨在產生高收益，同時提供下行保護並參與股票市場的上行。
    • 投資者應注意下行保護並不意味著完全消除下行風險，亦不保證本基金不會蒙受任何損失。
    • 投資者務請留意  流通性風險、信用風險、波動風險、貨幣匯兌風險、 股票風險、人民幣貨幣及兌換風險、一般投資風險。
    • 本基金可為有效率投資組合管理及對沖目的而投資金融衍生工具。與金融衍生工具相關的風險包括交易對手／信用風險、流通性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿元素／成份可導致損失顯著高於本基金投資於金融衍生工具的金額。涉足金融衍生工具或會導致本基金須承擔蒙受重大損失的高度風險。
    • 就若干股份類別而言，本基金可酌情從資本及／或實際上從資本撥付股息即屬自投資者的原有投資或自該筆原有投資應佔任何資本增值作部份退回或提款。任何有關分派或會令該類股份的每股資產淨值於每月派息日期後即時下降。（註一）
    • 再者，貨幣對沖每月派息-1股份類別（每月派息-1對沖）的投資者需注意相對利率的不明朗因素。由於每月派息－1對沖股份類別計價貨幣與本基金基本貨幣間的利率差距波動，故與其他股份類別相比，每月派息-1對沖股份類別的資產淨值或會波動，亦有可能顯著不同，與其他非對沖股份類別相比的資本蠶食可能會更嚴重。（註二）
    • 本基金價值可以波動不定，並有可能大幅下跌。
    • 投資者不應單憑本文件而作出投資決定。

基金特色

多元化環球股票投資組合


無風格或行業偏好，避免主動集中於個別行業、因素、收息股、國家。

旁白

降低下行風險



致力於在市場波動環境下減少下跌風險，同時爭取較佳的上升潛力。

旁白

無債券或利率風險


沒有持有債券，可補足以固定收益和股息導向的收益策略。

旁白

A（美元）每月派息-1


可享受高達7.38% 年息率 。除息日: 2026年8月3日。 *旨在每月派息，派息並不保證。每月派息-1股份之派息可從股本中分派。（請注意「重要提示」註一及／或註二)

旁白

資料來源：景順，截至2026年7月31日。

四大收益來源

備兌看漲期權

透過備兌認購期權策略所收取的期權權利金，為投資組合創造收益。

旁白

股票的股息收入

透過多元化的環球股票投資組合，獲取股息收入。

旁白

現金利息收入

透過投資組合內的現金持倉賺取利息收入。

旁白

現金擔保看跌期權

透過現金擔保認沽期權策略所收取的期權權利金，創造額外收益。

旁白

資料來源：景順，截至2026年7月31日。

投資組合特徵

資料來源：景順，截至2026年7月31日。投資組合權重及配置或有變動，恕不通知。各部分權重四捨五入至小數點後第一位或第二位；因此各部分權重相加總和可能不等於100%。

派息資料*

*旨在每月派息，派息並不保證。每月派息-1股份及總收入入股份之派息可從股本中分派。(請注意「重要提示」註一及／或註二)

  擬分配頻率 記錄日 每股派息 年息率 (%)

A(美元)每月派息-1股份

每月

03/08/26

0.0800

7.38

A(港元)每月派息-1股份

每月

03/08/26

0.7910

7.31

A(人民幣對沖)每月派息-1股份

每月

03/08/26

0.7450

7.73

A(英鎊對沖)每月派息-1股

每月

03/08/26

0.0720

7.47

A(歐元對沖)每月派息-1股

每月

03/08/26

0.0710

7.70

A(澳元對沖)每月派息-1股份

每月

03/08/26

0.0710

7.52

A(日圓對沖)每月派息-1股份

每月

03/08/26

35.0000

3.94

A(加元對沖)每月派息-1股份

每月

03/08/26

0.0520

5.92

資料來源：景順，截至2026年7月31日。過去的表現不能保證未來的回報。自2025年11月30日起，年息率計算方式已更新，年化股息（%）將按「(1 + 每單位派息 ÷ 除息日資產淨值) 的派息頻率次方」減 1 的公式（以除息日計算）。在派息後，基金的資產淨值或會於除息日下跌；派息頻率包括：每月 12 次、每季 4 次、每半年 2 次及每年 1 次。所有低於50美元/50歐元/50澳元/400港元/400人民幣/40英鎊/5,000日圓/50加元的派息將會自動用於購買同類別的額外單位。正派息率並不意味著正回報

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景順基金熱線:

(852) 3191 8282

星期一至星期五: 上午九時至下午六時 

 

 

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