Warum jetzt in Schwellenländer investieren?

Die Abwertung des Dollars senkt die Kosten für die Bedienung von auf Dollar lautenden Schulden, was den finanziellen Druck mindert und das Wachstum ankurbelt. Die Finanzierungskosten für Schwellenländer sind gesunken. Wir beobachten, dass der J.P. Morgan Emerging Market Bond Index die niedrigsten Spreads gegenüber US-Staatsanleihen seit Beginn der Aufzeichnungen aufweist.
Ein schwächerer US-Dollar dürfte Aktien aus Schwellenländern zusätzlich unterstützen, indem er die Rohstoffpreise stützt und verstärkte Kapitalzuflüsse von Anlegern anzieht, die außerhalb der USA höhere Renditen suchen.
Wir sind der Ansicht, dass die Voraussetzungen für eine mehrjährige Phase der USD-Schwäche gegeben sind, wie wir sie bereits von 2002 bis 2007 erlebt haben.
- Der US-Dollar verlor in der ersten Hälfte des Jahres 2025 stark an Wert, als Anleger begannen, die These vom „amerikanischen Sonderstellung” in Frage zu stellen. Obwohl der US Dollar-Index (DXY) stärker fiel als 1973, dem Jahr, in dem die USA den Goldstandard aufgaben, ist er nach den meisten Maßstäben, darunter reale effektive Wechselkurse und Kaufkraftparitäten, weiterhin überbewertet.
- Die veränderte Sichtweise bedeutet auch, dass der US-Dollar nicht mehr als sichere Währung angesehen wird, die in Zeiten der Risikoscheu gut abschneidet. Anstelle des traditionellen „lächelnden USD” beobachten wir heute eher einen „finster dreinblickenden USD”. Die US-Regierung hat widersprüchliche Signale zum USD gesendet, bevorzugt unserer Ansicht nach jedoch einen schwächeren US-Dollar.
- Zusätzlich zur veränderten Wahrnehmung der USA erwarten wir im Jahr 2026 sinkende US-Leitzinsen, während die Renditen in Japan steigen und die EZB voraussichtlich pausieren dürfte. Sinkende Zinsdifferenzen dürften dazu führen, dass die Kosten für die Absicherung von USD-Währungsrisiken für Anleger auf ihre US-Vermögenswerte zurückgehen. Eine stärkere Währungsabsicherung würde den USD unter Druck setzen.
Historisch gesehen war ein schwächerer USD eine Stütze für Anleihen und Aktien aus Schwellenländern.
Die Politik der Schwellenländer kommt zunehmend den Aktionären zugute
Noch vor wenigen Jahren war häufig die Klage „in China kann man nicht investieren“ zu hören. Einige Anleger befürchteten, dass ihr Geld in bestimmten Schwellenländern nicht sicher sei – unabhängig von der Kapitalrendite –, und sorgten sich um Kapitalrückzahlungen.
Diese Sorge ist berechtigt, wie diejenigen bestätigen können, die 2022 russische Vermögenswerte hielten. Generell halten wir die Bedenken, dass sich dort nicht investieren lässt, jedoch für stark übertrieben und beobachten inzwischen wesentlich aktionärsfreundlichere Maßnahmen in den Schwellenländern, einschließlich China.
Die chinesischen Behörden haben in den letzten Jahren klare Signale gesendet, dass sie mehr inländische Investitionen in Aktien sehen und den Aktienmarkt als Instrument der Vermögensbildung fördern möchten.
- Wir glauben zwar nicht, dass der chinesische Haushaltssektor kurzfristig deutlich an Dynamik gewinnt, trotz der Bemühungen der Behörden, die Binnennachfrage anzukurbeln. Allerdings stellen wir fest, dass diese Haushalte derzeit über sehr hohe Barbestände verfügen und ihre Positionen im heimischen Aktienmarkt weiter ausbauen könnten, was eine wichtige langfristige Unterstützung darstellen würde. Eine geringere Binnennachfrage würde vom Markt wahrscheinlich positiv aufgenommen werden.
- Die China Securities Regulatory Commission erwägt höhere Compliance-Schwellenwerte für auf dem Festland ansässige Unternehmen, die einen Börsengang in Hongkong anstreben, um das Risiko zu verringern, dass schwache Unternehmen die Meinung globaler Anleger über chinesische Vermögenswerte beeinträchtigen könnten.
- Nachdem China jahrelang versucht hat, industrielle Kapazitäten auszubauen, ohne die Kapitalrendite zu berücksichtigen, zielen die aktuellen Maßnahmen darauf ab, die Margen und die Renditen für Aktionäre zu verbessern. Veränderungen werden nicht über Nacht eintreten, und es gibt nach wie vor erhebliche Überkapazitäten in China, aber die Richtung ist klar.
Südkorea hebt sich jedoch durch eine besonders aktionärsfreundliche Politik hervor. Politiker und Entscheidungsträger in Südkorea sind sich zunehmend der Beteiligung der (wählenden) Öffentlichkeit an den Aktienmärkten bewusst, sei es direkt über Investitionskonten oder indirekt über Pensionssysteme. Dies hat die Verbesserung der Marktrenditen zu einem politischen Thema gemacht und den Anreiz erhöht, Fortschritte bei Reformen der Unternehmensführung zu erzielen.
Das koreanische „Value-Up-Programm” läuft seit Februar 2024 und hat im Juli 2025 an Dynamik gewonnen, als das Parlament eine Überarbeitung des Handelsgesetzes verabschiedete, die die Treuepflicht von Vorstandsmitgliedern gegenüber Minderheitsaktionären stärkt. Ziel des Programms ist es, den „Korea-Abschlag” zu verringern und ausländische Anleger anzuziehen, indem eine bessere Unternehmensführung, effizienterer Kapitaleinsatz und höhere Aktionärsrenditen durch stärkere Dividenden und Aktienrückkäufe gefördert werden.
Ist die Deglobalisierung nicht ein Hindernis?
Schwellenländer sind traditionell auf die Auslandsnachfrage angewiesen, um ihr Wachstum zu stützen. Sie haben tendenziell in reichere Länder exportiert.
Eine Welt, in der die USA versuchen, die Handelsbedingungen zu ändern, könnte daher als eine Welt gesehen werden, in der Schwellenländer unter Druck geraten. Die USA werden für viele Länder wahrscheinlich ein weniger wichtiger Handelspartner sein als in der Vergangenheit, insbesondere für China. Da die Länder jedoch bezweifeln, dass sie mit den USA zu verlässlichen Bedingungen Handel treiben können, schließen sie verstärkt neue Abkommen mit anderen Partnern weltweit. So haben beispielsweise die EU und Indien kürzlich eine umfassende Senkung der Zölle vereinbart.
Wir stellen auch fest, dass laut dem FTSE All Share Emerging Market Index nur etwa 15 %2 der Umsätze dieser Unternehmen in Nordamerika erzielt werden – der Großteil entfällt auf den Handel innerhalb der Schwellenländer. Während eine Diversifizierung weg von den USA den Anlegern zwischen 2009 und 2024 geschadet hätte, könnte ein geringeres Engagement in den USA jetzt von Vorteil sein.
Etwas kontraintuitiv könnten die zunehmenden geopolitischen Spannungen und die Veränderungen in den globalen Beziehungen derzeit sogar positiv für die Schwellenländer sein, da sie den Fokus auf die Notwendigkeit legen, alternative Partnerschaften zu stärken.
Der Beginn eines mehrjährigen Trends?
Aktien aus Schwellenländern sind seit 2009 hinter denen aus Industrieländern zurückgeblieben. Im Jahr 2025 kam es zu einer Trendwende, die sich bislang im Jahr 2026 fortsetzt. Wir sehen gute Gründe für die Annahme, dass sich dieser Trend fortsetzen könnte, wie es auch in früheren längeren Zeiträumen der Fall war. In weiten Teilen der Schwellenländer gibt es zahlreiche Chancen und Unternehmen, die für positive Überraschungen sorgen könnten.
2026 ist das chinesische Jahr des Feuerpferds, ein Jahr, das intensive Energie, rasante Veränderungen und große Ambitionen mit sich bringen dürfte. Wir halten dies für eine treffende Beschreibung unserer Aussichten für Schwellenländer, nicht nur für China.