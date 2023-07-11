Andrew Schlossberg is voorzitter en CEO van Invesco en lid van de raad van bestuur van Invesco Ltd.

Dhr. Schlossberg is al sinds 1996 actief in de sector van vermogensbeheer en kwam in 2001 in dienst bij Invesco Ltd. Sindsdien vervulde hij tal van leidinggevende functies in verschillende bedrijven en vestigingen van het concern. Voordat hij voorzitter en CEO werd, was dhr. Schlossberg Senior Managing Director en Head of the Americas bij Invesco. Nog voor die functie werkte hij in de Britse Invesco-vestiging als Senior Managing Director, hoofd van EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika) en voorzitter van de raad van bestuur van Invesco UK Limited. Nog voor hij in het VK actief werd, vervulde hij de functie van US Retail Distribution and Global ETFs en was hij US Chief Marketing Officer en Head of Global Corporate Development. Hij was ook actief in leidinggevende strategie- en productontwikkelingsfuncties binnen de bedrijfsafdelingen North American Institutional en Retirement. Voordat hij in dienst trad bij Invesco, werkte dhr. Schlossberg van 1996 tot 2000 bij Citigroup Assets Managements en de voorgangers daarvan. Op dit moment zetelt hij in de raad van gouverneurs en in het directiecomité van het Investment Company Institute.

Dhr. Schlossberg behaalde een Bachelor of Science-diploma in financiën en internationale business aan de University of Delaware en een Master of Business Administration van de Kellogg School of Management aan de Northwestern University.