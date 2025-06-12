2025年年中投資展望：全球經濟重整

持續演變的貿易關係及政治聯盟導致全球經濟格局重整。因此，2025年上半年全球市場的不確定性大幅升高。 然而，變動時期往往也孕育著新的投資機會。在我們的年中投資展望中，我們會分享對2025下半年各種潛在情境的看法，同時探討投資人如何透過跨區域的資產配置，以因應市場波動。