2025年年中投資展望：全球經濟重整

貿易戰
儘管我們尚無法全面掌握貿易戰的影響，但反覆多變的政府政策已引發全球經濟體系的重整。
歐洲市場
歐洲市場有望受惠於財政支出增加、消費者狀況改善，以及歐洲央行進一步降息。
中國市場
中國的貨幣及財政政策正持續推動家庭消費，並有望進一步刺激國內經濟成長。
在不確定性中創造投資機會
持續演變的貿易關係及政治聯盟導致全球經濟格局重整。因此，2025年上半年全球市場的不確定性大幅升高。 然而，變動時期往往也孕育著新的投資機會。在我們的年中投資展望中，我們會分享對2025下半年各種潛在情境的看法，同時探討投資人如何透過跨區域的資產配置，以因應市場波動。
2025年年中投資展望
亞洲下半年成長可能低於趨勢，但將會有寬鬆的貨幣政策來加以支撐，可望支撐經濟成長，立即觀看影片以了解更多景順亞太區全球市場策略師趙耀庭分享的2025年中投資展望摘要。
2025年值得關注的重點
貿易戰的走向仍是年中的關鍵問題，持續的不確定性主導著我們的基本情境。此外，我們也針對地緣政治緊張局勢升級或緩和的情況下，分別提出了可能的下行與上行情境。
在我們的基本情境中，我們相信美國國內政策波動及不確定性將會持續至今年底。我們預期，美國關稅水準將高於過去數十年，但會低於「解放日」當天最初宣佈的水平；同時，中美貿易關係有望逐步改善。這些因素綜合起來可能導致美國經濟略為放緩，但延長減稅政策與放寬監管措施可為經濟帶來一定支撐。歐洲和中國的通縮壓力應可為政府與央行釋出更多政策空間，以刺激國內經濟。
- 多元化。在不確定性持續的情況下，我們相信，對於投資人而言，關鍵在於將資產分散至不同地區與資產類別。我們認為非美國資產極具吸引力，預期在今年剩餘時間內表現將優於其他市場。
- 美國股票。經歷一段亮眼表現後，美國股票因估值偏高而面臨較大風險。我們偏好美國股票的低波動性、高品質及高股息的特性，同時限制對超大型股的曝險。
- 中國政策。政策制定者正致力於提振家庭消費，並支持民營企業的資本支出。這些措施有望推動中國經濟增長優於全球其他地區，有望惠及中國股市投資人。
- 歐洲市場。歐洲可望受惠於財政支出增加、消費環境改善，以及歐洲央行進一步降息。德國在國防及基礎建設上的大規模的支出亦將為區域經濟帶來提振。
- 英國股票。英國方面，股票估值具吸引力，且股息收益率持續維持高檔。市場中金融類股佔比較高，而隨著房貸市場改善與利率曲線變陡，金融股表現可望受惠。
- 固定收益。鑒於市場不確定性及估值緊縮，我們對風險承擔持審慎態度。在政策波動加劇與美國財政前景不明的背景下，我們看好美國以外的全球債券。
- 另類資產。考慮到經濟成長下行風險、股票估值偏高及資本市場活動低迷，我們對另類資產持防禦性看法。在此領域中，相較於私募股權，我們更看好私人債務與對沖策略的潛力。
此情境假設的前提是地緣政治關係破裂，美國的貿易政策引發其他國家實施對等關稅，且達成的協議數量有限。中美關係可能會出現重大裂痕。
- 美國可能陷入衰退。全球經濟增長可能顯著放緩，而其他地區的關稅將會推高美國以外地區的物價。地緣政治緊張局勢可能進一步升級，美國進口大幅減少。
- 我們傾向於非美國資產。股票方面，我們傾向於防禦性產業，尤其是美國以外的公用事業及電信類股。固定收益方面，我們認為非美國主權債券具備潛力，與此同時，在另類投資中，不良債務與特殊情境亦可能提供具吸引力的入場時機。此外，我們亦看好對沖策略與黃金。
- 黃金被視作「避險資產」。儘管黃金價格會上下波動，但各國央行為降低對美元資產的依賴，持續增持黃金儲備。我們幾乎沒有理由認為央行對黃金的需求會顯著下降。美國及中國對實體黃金的需求依然強勁，近期ETF需求亦有所反彈。我們相信，這能為投資組合帶來多元化效益。
此情境假設的前提是貿易戰有所緩和及美國政府政策出現轉向，放寬關稅及移民政策，同時將重點轉向更具增長導向的政策措施。
- 貿易政策正常化。隨著部分貿易政策正常化，市場會在一定程度上恢復至2025年前的狀態。美國以外地區的經濟增長前景將顯著改善，有助於緩解美國經濟略為放緩的影響。中美關係亦將出現改善。
- 我們偏好的資產類別。於此情境下，股票方面，我們看好價值股，固定收益方面，我們看好美國投資等級及美國高收益。在另類投資方面，私募股權、房地產股票及貸款抵押債券 (CLO)股票具備良好表現潛力。
了解我們當地投資專家對亞洲市場的展望
重要資訊
除非另有說明，所有數據截至 2025 年 6 月 10 日。
投資附帶風險，投資標的及投資地區可能之風險如市場（政治、經濟、社會變動、匯率、利率、股價、指數或其他標的資產之價格波動）風險、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動、證券相關商品交易、法令、貨幣、流動性不足等風險。且基金交易係以長期投資為目的，不宜期待於短期內獲取高收益，投資人宜明辨風險，謹慎投資。詳情請參閱基金公開說明書或投資人須知。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
