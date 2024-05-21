Avis
Avis concernant les sanctions contre la Russie
L’exposition globale aux actions et aux titres à revenu fixe dans les fonds et les comptes gérés par Invesco qui sont directement liés à la Russie, à l’Ukraine ou au Bélarus est très faible par rapport à l’actif global que nous gérons pour le compte de nos clients. Toutefois, le conflit entre la Russie et l’Ukraine pourrait entraîner des conséquences. Les sanctions imposées et la menace de sanctions supplémentaires pourraient entraîner une baisse de la valeur et de la liquidité des titres russes, un affaiblissement du rouble, une capacité d’influer sur les conditions selon lesquelles les opérations peuvent être conclues avec des contreparties, ainsi que d’autres conséquences défavorables plus importantes sur l’économie russe. Cela pourrait empêcher les gestionnaires des fonds exposés à des titres russes de négocier ces titres. La politique d’Invesco consiste à se conformer pleinement à toutes les sanctions imposées par les États-Unis, le Canada, l’Union européenne, le Royaume-Uni et d’autres pays à la suite des attaques supplémentaires de la Russie portant atteinte à la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine. Comme toujours, notre priorité est d’agir à titre de conseiller de confiance auprès des clients, surtout en période de turbulences sur les marchés.