Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Wesentliche Risiken umfassen: Value Fluctuation, Credit Risk, Interest Rates, Securities Lending and Liquidity risk. Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF Konzentrationsrisiko: Für weitere Informationen hier klicken.

Ein intelligenter Ansatz zur Steigerung der Gesamtrendite bei IG-Anleihen

Aktive Fondsmanager verfügen über verschiedene Hebel, um in Investment-Grade-Anleihen Mehrrenditen zu erzielen – von der Sektorallokation und Emittentenauswahl bis hin zu Durations- und Kurvenstrategien. Diese taktischen Entscheidungen führen häufig dazu, dass das Portfolio andere Merkmale aufweist als die Kern-Benchmark. Zudem können makroökonomische Hebel bei engen Spreads einen grösseren Beitrag zum Portfoliorisiko leisten. Unsere „Yield Plus“-ETF-Serie folgt Indizes, die durch einen systematischen, regelbasierten Ansatz gezielte Engagements in unterbewerteten Unternehmensanleihen ermöglichen – bereitgestellt über unsere hocheffiziente ETF-Plattform.

Intelligentes Indexing

Die neuen Invesco IG Corporate Bond Yield Plus UCITS ETFs bilden die Wertentwicklung der iBoxx Corporates Investment Grade Spread Select Top 50% TCA Indizes ab, mit gezielten Engagements in entweder USD- oder EUR-denominierten Emissionen. Die Indizes verfolgen einen geradlinigen und dennoch innovativen Ansatz, um die rentabelsten Anleihen zu isolieren.

Bei der vierteljährlichen Neuzusammensetzung des jeweiligen iBoxx-Index wird jede Anleihe innerhalb des Hauptindex in eines von 20 Kategorien eingeteilt. Die Zuordnung erfolgt auf Basis einer Kombination aus der Restlaufzeit der Anleihe und dem Sektor des Emittenten.