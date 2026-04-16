Wie People’s Pension CLOs einsetzt, um ein widerstandsfähigeres Portfolio aufzubauen

Scott Baskind, Head of Global Private Credit, Invesco

Ich möchte zunächst Charlotte Vincent von People’s Pension vorstellen.

Eine der zentralen Diskussionen, die wir gemeinsam geführt haben, betrifft den Markt für Collateralised Loan Obligations – CLOs – und die Chancen, die sie innerhalb der Fixed Income‑Allokation bieten, insbesondere im Hinblick auf Anlagebausteine, die Alpha zum Portfolio beitragen können.

Mich interessiert Ihre Einschätzung dazu, wie und warum CLOs – insbesondere AAA‑CLOs am oberen Ende der Kapitalstruktur – für Sie zu einem wichtigen Bestandteil bei der langfristigen Ausrichtung („Future‑Proofing“) des Portfolios geworden sind und welche Herausforderungen Sie damit adressieren.

Charlotte Vincent, Co‑Head of Fixed Income, People’s Pension

Meine Aufgabe ist im Grunde sehr klar: Ich muss die bestmöglichen Ergebnisse für unsere Mitglieder erzielen, indem ich das bestmögliche Fixed Income‑Portfolio konstruiere.

Beim Aufbau eines Rentenportfolios gilt es, unterschiedliche Szenarien abzudecken. Entscheidend dafür sind flexible Gestaltungsmöglichkeiten – ich spreche gerne von „Hebeln“. Einer dieser Hebel ist die regionale Allokation. Unser Fokus liegt zwar auf britischen Pensionslösungen, wir investieren jedoch auch in Euro‑ und US‑Dollar‑Anlagen sowie in geringem Umfang in Emerging Markets.

Ein weiterer Hebel ist die Duration: Möchte ich eher langlaufende oder kurzlaufende Anlagen? Und schließlich die Frage festverzinslich versus variabel verzinslich.

Vor unserer jüngsten CLO‑Investition war unser Portfolio zu 100% festverzinslich strukturiert – damit fehlte uns einer dieser Hebel. Mein erster Ansatz war daher, eine Anlage zu finden, die uns durch ein Engagement in variabel verzinslichen Wertpapieren mehr Flexibilität bieten würde. AAA‑CLOs waren dafür die naheliegendste Lösung.

Wir wollten unser Risikoprofil nicht verändern, weshalb wir uns bewusst auf die AAA‑Tranchen konzentriert haben. Diese haben nie einen Ausfall verzeichnet – weder während der globalen Finanzkrise noch in anderen Stressphasen – und sind nach wie vor äußerst hoch geratet.

AAA‑CLOs bieten Diversifikation in mehrfacher Hinsicht: durch variable Verzinsung, Zugang zu einer breiten Palette von Managern, unterschiedliche Pools zugrunde liegender Kreditportfolios sowie eine Streuung über verschiedene Emissionsjahrgänge hinweg. Mir fällt kaum ein anderes Produkt ein, das so viele – oder tatsächlich alle – meiner Anforderungen erfüllt. Für unsere Zielsetzung war es eine hervorragende Lösung.

Scott Baskind

Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Wir sehen häufig, dass Investoren AAA‑CLOs als Ergänzung oder Alternative zu Investment Grade‑Unternehmensanleihen und anderen forderungsbesicherten Wertpapieren einsetzen.

Wie sind Sie bei der Allokationsentscheidung vorgegangen, wenn es darum geht, länger laufende festverzinsliche Engagements mit kürzer laufenden, variabel verzinslichen Positionen – wie sie AAA‑CLOs bieten – auszubalancieren?

Charlotte Vincent

Diese Balance ist immer eine Frage von Zeitpunkt und Marktumfeld. Aktuell befinden wir uns in einem Zinsumfeld, das eher auf sinkende Zinsen hindeutet – hier fühlt man sich mit einem höheren Anteil festverzinslicher Anlagen wohler. In einem Umfeld steigender Zinsen wiederum kann eine stärkere Gewichtung variabel verzinslicher Anlagen sinnvoller sein.

Einen Punkt, den Sie angesprochen haben, möchte ich aufgreifen: AAA‑CLOs handeln in der Regel mit einem Renditeaufschlag gegenüber Investment Grade‑Credits – häufig als sogenannte Komplexitätsprämie bezeichnet. Warum existiert dieser Aufschlag, und glauben Sie, dass er sich verringern könnte, wenn die Assetklasse besser verstanden wird?

Scott Baskind

Eine sehr berechtigte Frage, die viel über die Entwicklung des Marktes aussagt. CLOs existieren seit über drei Jahrzehnten und haben mittlerweile ein Volumen von über einer Billion US‑Dollar in den USA sowie mehreren hundert Milliarden in Europa erreicht. Sie sind heute eine etablierte und ausgereifte Assetklasse.

Ein wesentlicher Unterschied zu traditionellen strukturierten Krediten liegt in der Dokumentation. CLO‑Transaktionen sind stärker verhandelt, sodass jede Transaktion leicht unterschiedlich ausgestaltet ist. Diese fehlende Standardisierung hat in der Vergangenheit dazu geführt, dass Investoren eine Dokumentations‑ bzw. Komplexitätsprämie verlangt haben.

Liquidität war früher ebenfalls Teil dieser Diskussion, spielt heute jedoch eine deutlich geringere Rolle. Das ist ein großer Vorteil, wenn man CLOs aus einer Relative‑Value‑Perspektive betrachtet – sowohl im Vergleich zu Investment Grade‑Unternehmensanleihen als auch innerhalb des breiteren Verbriefungsuniversums.

Charlotte Vincent

Ein weiterer wichtiger Aspekt – insbesondere für Investoren, die mit CLOs weniger vertraut sind – ist der strukturelle Schutz.

Selbst während der globalen Finanzkrise, in der nahezu alle anderen Anlageklassen beeinträchtigt wurden, kam es bei AAA‑CLOs zu keinen Wertminderungen. Es gab nie einen Ausfall. Das ist ein starkes Argument, doch viele verstehen nicht vollständig, wie das möglich war.

Könnten Sie erläutern, wie die CLO‑Struktur funktioniert und warum wir bislang weder Beeinträchtigungen noch Ausfälle in den AAA‑Tranchen gesehen haben?

Scott Baskind

Verbriefungen sind von Natur aus komplex, aber vereinfacht betrachtet besteht ein CLO aus Aktiva und Passiva (Vermögenswerte und Verbindlichkeiten).

Auf der Passivseite gibt es Tranchen von AAA und AA über BBB und BB bis hin zu einer erheblichen Eigenkapitaltranche. Die AAA‑Tranche macht typischerweise rund 60 % der Gesamtstruktur aus und profitiert von einer substantiellen Nachrangigkeit sowohl von Fremd‑ als auch Eigenkapital.

Es hat noch nie einen Ausfall einer AAA‑gerateten CLO‑Note gegeben. Für Investoren fühlt sich ein Engagement daher oft an wie eine Investition in eine hochwertige Anleihe – mit dem zusätzlichen Faktor der strukturellen Komplexität.

Die Dokumentation ist dabei zentral. CLOs verfügen über strukturelle Trigger, die bei einer Verschlechterung der zugrunde liegenden Kredite die Cashflows umleiten. Die Barmittel werden von der Equity‑Tranche abgezogen und zur schnelleren Tilgung der AAA‑Tranchen verwendet.

Dieser Selbstheilungsmechanismus führt dazu, dass AAA‑Tranchen in Phasen erhöhter Unsicherheit tatsächlich besser geschützt werden: Sie werden schneller getilgt und nehmen einen kleineren Anteil an der Gesamtstruktur ein. Das ist der entscheidende Vorteil der vertraglich verankerten Schutzmechanismen – sie ermöglichen hohe Rückflüsse und bislang keinerlei Ausfälle für AAA‑Investoren.

Scott Baskind

Charlotte, bei der Integration von CLOs in Ihre Fixed Income‑Allokation haben Sie klar langfristige Ziele verfolgt. Aber auch die Wahl des Partners ist entscheidend. Was hat Ihren Ansatz geprägt und letztlich zu diesem Ergebnis geführt?

Charlotte Vincent

Ich löse nicht meine eigenen Herausforderungen – ich löse die Herausforderungen zukünftiger Mitglieder. Diese Perspektive prägt all unser Handeln.

CLOs sind eine attraktive Anlagechance, doch wir betrachten mehr als nur Fixed Income. Innerhalb von People’s Partnership sind wir überzeugt, dass zukünftige Risiken auch ESG‑ und Nachhaltigkeitsaspekte umfassen müssen. Als langfristige Investoren halten wir diese Faktoren für finanziell wesentlich.

Was wir von Partnern erwarten, ist eine gemeinsame Ausrichtung – nicht bloß Zustimmung, sondern die Bereitschaft, komplexe Probleme gemeinsam zu lösen.

Was bei der Zusammenarbeit mit Invescos CLO‑Team besonders herausstach, war die Tiefe der Expertise. Sie haben große Private Market‑ und Leveraged Finance‑Teams, die diese Kredite täglich analysieren, mit einer Abdeckung von über 70 bis 80 handelbaren Emittenten. Dazu gehören detaillierte Modelle, Cashflow‑Analysen und ESG‑Bewertungen.

Dieses Analyse-Niveau war essenziell – aber ich wollte mehr. Ich habe eine Abdeckung von nahezu 100 % eingefordert. Statt Einwände vorzubringen, lautete die Antwort: „Lassen Sie uns gemeinsam eine Lösung finden.“

Genau darin liegt echte Partnerschaft. Alle arbeiteten als ein Team mit dem klaren Ziel, die bestmögliche Lösung zu entwickeln. Das Ergebnis war wirklich erstklassig – und ich bin überzeugt, dass wir ohne diesen kooperativen Ansatz nirgendwo sonst dorthin gelangt wären.

Scott Baskind

Das schätzen wir sehr. Für uns bilden Zusammenarbeit und Transparenz das Fundament jeder Partnerschaft.

Wir hatten sowohl einfache als auch anspruchsvollere Diskussionen – doch die Fähigkeit, sich gegenseitig konstruktiv herauszufordern, getragen von Vertrauen, ermöglicht es, neue Wege zu gehen und bessere Ergebnisse für die Endanleger zu erzielen.

Vielen Dank für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und das Teilen Ihrer Erfahrungen heute.

Charlotte Vincent

Sehr gerne.

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen.



Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten.

Hoch bewertete Tranchen von CLO-Schuldverschreibungen können herabgestuft werden, und in angespannten Marktlagem können selbst hoch bewertete Tranchen von CLO-Schuldverschreibungen aufgrund von Ausfällen bei den zugrunde liegenden Kreditsicherheiten, dem Verschwinden der nachrangigen/Eigenkapitaltranchen, der Antizipation von Ausfällen durch den Markt sowie einer negativen Marktstimmung in Bezug auf CLO-Wertpapiere als Anlageklasse Verluste erleiden.

Wichtige Informationen

Nur für professionelle Investoren.

Stand der Daten ist der 31. Dezember 2024, sofern nicht anders angegeben. Dies ist Marketingmaterial und kein Anlagerat. Es ist nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Anlageklasse, eines Wertpapiers oder einer Strategie gedacht. Regulatorische Anforderungen, die die Unparteilichkeit von Anlage- oder Anlagestrategieempfehlungen verlangen, sind daher nicht anwendbar, ebenso wenig wie das Handelsverbot vor deren Veröffentlichung.

Die Ansichten und Meinungen stammen von Invesco und People’s Pensions, basieren auf den aktuellen Marktbedingungen und können sich ändern.

Herausgegeben in der Schweiz durch Invesco Asset Management (Schweiz) AG, Talacker 34, CH-8001 Zürich.

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