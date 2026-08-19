Immobilien
Wir bieten Zugang zu den globalen Immobilienmärkten über Eigenkapital-, Kredit- und liquide Investmentstrategien, mit lokaler Marktexpertise und jahrzehntelanger Erfahrung mit Immobilieninvestments.
In ganz Europa sehen sich Pensionseinrichtungen mit wachsenden Herausforderungen konfrontiert. Ob regulatorische Veränderungen, die stärkere Integration von Private Markets-Anlagen oder Anforderungen an Risikoreduzierung und Bilanzsteuerung - das Umfeld wird zunehmend komplexer. Dies erfordert eine andere Form der Zusammenarbeit mit einem Asset Manager.
Jede Pensionskasse ist anders. Deshalb schauen wir genau hin, um Ihre individuellen Ziele, Governance-Strukturen und regulatorischen Rahmenbedingungen zu berücksichtigen und Ihnen die Unterstützung zu bieten, die Ihren Anforderungen entspricht.
Durch unsere globale Präsenz in Märkten mit unterschiedlichen Rahmenbedingungen und Entwicklungsstufen können wir Erfahrungen und Ideen auf lokale Anforderungen übertragen, ohne auf standardisierte Lösungen zurückzugreifen.
Von Private Markets über Multi-Asset- und Aktienstrategien bis hin zu ETFs bieten wir ein breites Spektrum an Investmentlösungen, die Pensionskassen bei der Weiterentwicklung ihrer Portfolios unterstützen.
Investmentstrategien für Pensionsportfolios in Märkten mit unterschiedlichen Rahmenbedingungen.
Wir bieten Zugang zu den globalen Immobilienmärkten über Eigenkapital-, Kredit- und liquide Investmentstrategien, mit lokaler Marktexpertise und jahrzehntelanger Erfahrung mit Immobilieninvestments.
Private Credit-Anlagen für den Einsatz in Pensionsportfolios, darunter Collateralised Loan Obligations (CLOs), Direct Lending und Distressed Credit bis hin zu breit syndizierten Krediten (Broadly Syndicated Loans).
Unsere global diversifizierte Aktienplattform bietet innovative Investmentstrategien über Regionen, Anlagestile und Marktkapitalisierungen hinweg. Dazu zählen fundamentale Aktienstrategien, Aktien-ETFs und systematische Aktienstrategien.
Invesco verfügt über ein breites ETF-Angebot, das über klassische marktgewichtete Engagements hinausgeht und flexible kosteneffiziente Bausteine für moderne Portfolios bietet.
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