UNSERE KUNDEN Pensionskassen

Die Prioritäten europäischer Pensionskassen verändern sich stetig. Mit globaler Expertise und lokalem Marktverständnis unterstützt Invesco Investoren dabei, die Herausforderungen ihres jeweiligen Umfelds zu meistern.
Ausgewählte Strategien
Drei Teilnehmer eines Meetings besprechen sich

Warum Invesco? Relevante Insights. Investmentlösungen, die überzeugen.

In ganz Europa sehen sich Pensionseinrichtungen mit wachsenden Herausforderungen konfrontiert. Ob regulatorische Veränderungen, die stärkere Integration von Private Markets-Anlagen oder Anforderungen an Risikoreduzierung und Bilanzsteuerung - das Umfeld wird zunehmend komplexer. Dies erfordert eine andere Form der Zusammenarbeit mit einem Asset Manager.

Partnerschaft statt Produktfokus

Jede Pensionskasse ist anders. Deshalb schauen wir genau hin, um Ihre individuellen Ziele, Governance-Strukturen und regulatorischen Rahmenbedingungen zu berücksichtigen und Ihnen die Unterstützung zu bieten, die Ihren Anforderungen entspricht.

Globale Expertise, lokaler Bezug

Durch unsere globale Präsenz in Märkten mit unterschiedlichen Rahmenbedingungen und Entwicklungsstufen können wir Erfahrungen und Ideen auf lokale Anforderungen übertragen, ohne auf standardisierte Lösungen zurückzugreifen.

Investmentlösungen für alle Anforderungen

Von Private Markets über Multi-Asset- und Aktienstrategien bis hin zu ETFs bieten wir ein breites Spektrum an Investmentlösungen, die Pensionskassen bei der Weiterentwicklung ihrer Portfolios unterstützen.

26+ Mrd. USD AuM für europäische Pensionskunden¹

120+ Betreute Länder¹

30+ Jahre Zusammenarbeit mit Pensionskassen¹

Unser Angebot Ausgewählte Investmentstrategien

Investmentstrategien für Pensionsportfolios in Märkten mit unterschiedlichen Rahmenbedingungen.

Wer wir sind Unser Team

Relevante Insights

Wie können wir helfen?

Geben Sie uns mit dem nebenstehenden Formular Bescheid und einer unserer Spezialisten wird sich schnell bei Ihnen melden.

Wie können wir helfen?

Möglicherweise können Ihre personenbezogenen Daten erfasst werden, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Unsere Datenschutzerklärung legt dar, wie wir Ihre personenbezogenen Daten nutzen und schützen.

  • Fussnoten

    Stand der Daten: 30. Juni 2026 sofern nicht anders angegeben. 

    Wesentliche Risiken

    Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten.

    Wichtige Informationen

    Stand der Daten: 30. Juni 2026 sofern nicht anders angegeben. 

    Dies ist Marketingmaterial und kein Anlagerat. Es ist nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Anlageklasse, eines Wertpapiers oder einer Strategie gedacht. Regulatorische Anforderungen, die die Unparteilichkeit von Anlage- oder Anlagestrategieempfehlungen verlangen, sind daher nicht anwendbar, ebenso wenig wie das Handelsverbot vor deren Veröffentlichung.

    Ansichten und Meinungen beruhen auf den aktuellen Marktbedingungen und können sich jederzeit ändern.

  • EMEA5849737/2026