Andy Tidby

Herr Tidby ist Fondsmanager für das Global Small Cap Equities Team (EMEA). In dieser Funktion konzentriert er sich auf die internationalen und globalen Small-Cap-Strategien und verfügt über besondere Expertise in japanischen Unternehmen sowie im gesamten Asien-Pazifik-Raum.

Seine Investmentkarriere begann er 1997 bei der HSBC Bank, wo er für die Verwaltung von Portfolios privater Kunden verantwortlich war. Im Jahr 2003 wechselte er zu HSBC Global Asset Management als Senior Investment Writer und war dort für die regulatorische und marketingbezogene Kommunikation für Privatkunden, Intermediäre und institutionelle Kunden der Gruppe zuständig. Herr Tidby kam im September 2008 zu Invesco und übernahm dort die Funktion eines Spezialisten für Investmentkommunikation für die japanischen und asiatischen Aktienteams in Henley. Anfang 2011 wechselte er als Analyst in das japanische Aktienteam in Henley. Zu Beginn des Jahres 2015 übernahm er zusätzlich Fondsmanagementverantwortung mit Schwerpunkt auf Small-Cap-Unternehmen.

Er verfügt über ein Investment Management Certificate der CFA Society of the UK.