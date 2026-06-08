Brian Levitt ist Chief Global Market Strategist und Head of Strategy and Insights bei Invesco. In dieser Funktion leitet er ein Team von Marktstrategen, Anlagestrategen und Research-Spezialisten, die zeitnahe und überzeugende Erkenntnisse und Ideen für Kunden in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) sowie im asiatisch-pazifischen Raum bereitstellen.



Vor seiner aktuellen Rolle war Herr Levitt als globaler Marktstratege mit Schwerpunkt auf nordamerikanische Kunden tätig. Herr Levitt ist dem Unternehmen im Zuge der Fusion mit OppenheimerFunds im Jahr 2019 beigetreten. Er begann im Jahr 2000 bei OppenheimerFunds im Produktmanagement für festverzinsliche Wertpapiere und setzte seinen beruflichen Weg 2005 in der Gruppe für Makro- und Anlagestrategie fort.



Herr Levitt wird häufig in den Medien des Finanzdienstleistungssektors zitiert, darunter Barron’s, Financial Times und The Wall Street Journal. Er ist regelmäßig Gast bei CNBC, Bloomberg und Yahoo! Finance und ist einer der Moderatoren des Podcasts „Greater Possibilities“ von Invesco. Herr Levitt erwarb einen BA-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften an der University of Michigan und einen MBA mit Auszeichnung in Finanzen und International Business an der Fordham University.