Lijuan Du ist Senior Fund Manager und für das Management von chinesischen Aktienstrategien verantwortlich.

Lijuan kam im Mai 2017 als Investment Analyst zu Invesco und spezialisierte sich zunächst auf die Finanz- und Immobiliensektoren. In der Folge erweiterte sie ihr Coverage-Universum auf den Konsumgüterbereich sowie die Wertschöpfungskette der Elektrofahrzeugindustrie. Von 2014 bis 2016 analysierte sie bei China International Capital Corporation (CICC) die chinesische Diversified-Financials-Branche.

Zuvor war sie von 2012 bis 2013 als Research-Analystin bei Guotai Fund Management tätig, wo sie schwerpunktmäßig chinesische Non-Bank-Finanzwerte analysierte.

Sie hat einen Master- und einen Bachelor-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften von der Fudan University.